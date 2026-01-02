PS5 : la première barrière de sécurité vient de sauter et Sony ne peut rien y faire, bientôt le jailbreak ?

Il se pourrait bien que l'on ne soit plus qu'à quelques mois d'un jailbreak officiel de la PS5. Après le leak d'un élément capital à la sécurité de la console, les hackers ont désormais toutes les clés en main pour fouiller le code de cette dernière et trouver la vulnérabilité qui la fera tomber.

De tous temps, les hackers ont jailbreaké des consoles. Si vous n'êtes pas familier, il s'agit d'une technique qui permet de supprimer toutes les restrictions logiciel d'une machine. En d'autres termes, pour une console, cela signifie avoir accès à n'importe quel jeu… gratuitement. Sony a un lourd passé dans ce domaine, le jailbreak de la PS3 ayant à l'époque fait grand bruit tant celui-ci avait été “simple” à réaliser.

Autant dire que depuis, le constructeur japonais assure ses arrières. Visiblement très bien, puisque 5 ans après sa sortie, nous n'avons toujours pas l'ombre d'un indice concernant un potentiel jailbreak de la console. Mais tout a changé le 31 décembre dernier. À cette date sont apparues sur divers forums les ROM keys de la PS5. Cela peut paraître un peu obscur, mais concrètement, cela veut dire une chose : la première barrière anti-jailbreak vient de tomber.

La PS5 bientôt jailbreakée ?

Pour comprendre ce que sont ses ROM keys, il faut comprendre comment la PS5 fonctionne à son démarrage. La premètre tâche de la console est d'exécuter le code BootROM, qui permet de Bootloader, le programme qui permet à la machine de se lancer. Les ROM keys, quant à elle, sont de petits bouts de code qui permettent de vérifier la validité du programme Bootloader. Autrement dit, une fois celle-ci en poche, il est possible d'analyser entièrement ce programme — et donc, le code source de la console en elle-même.

Si cette barrière est loin d'être la seule à lever pour débloquer le jailbreak de la PS5, il s'agit d'une victoire majeure pour les hackers, qui ont désormais toutes les clés en main pour plancher sur une solution. C'est, en revanche, un terrible problème pour Sony, puisqu'il est impossible de corriger cette faille via une simple mise à jour. En effet, les ROM key sont gravées directement dans l'APU de la console. La seule solution serait donc de retirer toutes les unités de la circulation et les remplacer par de nouvelles, avec des ROMS keys différentes. Peine perdue, donc.

