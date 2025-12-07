Votre PS5 pourrait bientôt devenir beaucoup plus puissante et c’est grâce à l’intelligence artificielle

Sony pourrait bientôt régler le plus gros problème de la PS5 Pro, et ce que sans que vous ayez à verser un centime. En effet, une récente fuite laisse entendre que le constructeur travaille sur une nouvelle version du PSSR, la technologie d'upscaling intégrée à la console. Une excellente nouvelle, tant la version actuelle a déçu les joueurs.

À la sortie de la PS5 Pro, ce fût la douche froide pour les joueurs. La console s'est révélée moins puissante que prévu, mais surtout, elle rencontre de gros problèmes d'affichage sur certains jeux. Sur Silent Hill 2 Remake ou sur Star Wars Jedi: Survirvor, le phénomène est particulièrement visible, à tel point que ces jeux tournent mieux sur la PS5 standard. Un comble pour une console vendue à ce prix, justifié précisément pour le gain en performance qu'elle est supposé apporter.

Or, il y a un coupable tout trouvé pour expliquer le phénomène. La technologie d'upscaling intégrée à la console, censé améliorer les performances en jeu, souffre du travers habituel de ce type de procédé, en créant des artefacts très désagréables à l'écran. Or, en tout début d'année, nous apprenions que Sony travail déjà à régler le problème. Il aura fallu attendre le mois de décembre pour que l'on ait enfin des nouvelles du projet. Selon le leaker renommé Moore's Law is Dead, la versions améliorée du PSSR devrait arriver l'année prochaine.

La PS5 Pro va enfin régler son plus gros problèmes et améliorer ses performances

Le leaker est formel : Sony en travaille pas sur une mise à jour mineure du PSSR, mais bien sur une refonte complète de la technologie. Celle-ci a même droit à un nouveau nom en interne, le Multi-Frame Super Resolution 2, signe que le constructeur cherche bien à repenser son fonctionnement. Ce PSSR 2.0 apporterait des améliorations dans de nombreux domaines par rapport à la version actuelle : réduction de l'utilisation de la mémoire et les temps de calcul, tout en améliorant la qualité de l'image à l'écran.

Il va donc falloir attendre quelques mois pour voir ce que ce nouveau PSSR a dans le ventre. Une chose est sûre, ce n'est sûrement pas un hasard si Sony a enfin décidé de s'attaquer au problème. Il se pourrait bien que, comme pour de nombreux autres aspects de l'industrie du jeu vidéo, la sortie prochaine de GTA 6 ait son petit rôle à jouer. On se doute que Sony n'a franchement envie qu'on lui reproche que le jeu de Rockstar tourne mal sur ses consoles haut de gamme…