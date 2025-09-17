Steam pourrait présenter un tout nouvel appareil aujourd’hui, voici à quoi on peut s’attendre

Steam préparerait l'annonce d'une nouvelle machine. De nombreux indices pointent vers une présentation dès aujourd'hui et on a déjà une bonne idée ce qui serait dévoilé. Voici de quoi il s'agit.

Valve, la maison-mère de la célèbre plateforme Steam, prépare quelque chose de gros. Elle est habituée à créer la surprise en lâchant de grosses annonces sans prévenir et il se pourrait bien qu'elle le fasse aujourd'hui, 17 septembre 2025.

Un nouveau service ? Une nouvelle console ? Tout est possible, mais plusieurs indices pointent cependant vers une hypothèse bien plus probable que les autres. Commençons par la mauvaise nouvelle : il n'y a quasiment aucune chance qu'il s'agisse du Steam Deck 2, ou alors Valve a délibérément menti sur ses intentions.

Il y a bien la console de salon dont le nom de code est “Fremont”. Les dernières rumeurs parlent d'une sortie en 2026 et une présentation quelques mois avant n'est pas impossible. Si l'on se fie à ce qu'il se passe dans le monde des influenceurs hardware, ce n'est cependant pas elle à laquelle il faut s'attendre.

Voici ce que Steam pourrait dévoiler aujourd'hui

Il y a quelques jours, l'entreprise a déposé le nom “Steam Frame”. On sait déjà qu'il s'agit d'un appareil et non d'un service. Or, des internautes ont recensé sur Reddit plusieurs youtubeurs et influenceurs ayant fait le voyage jusqu'à Seattle, la ville où se situe du siège de Valve, afin d'y être présents pour la journée du 17 septembre. NathieVR, Cas and Chary XR ou encore Habie147, ces gens ne vous disent peut-être rien, pourtant ils ont un point commun : ils sont spécialisés dans la réalité virtuelle et augmentée.

Un nouveau casque VR appelé “Steam Frame” pourrait donc être dévoilé aujourd'hui. C'est d'autant plus probable que le modèle actuel Valve Index est sorti en 2019. Un renouvellement serait justifié. En admettant qu'il s'agisse bien de cela, reste à savoir comment il compte se démarquer de la concurrence. Dans le monde du jeu vidéo, la VR n'a jamais vraiment convaincu les foules, mais on peut compter sur l’imagination de Valve pour trouver la bonne formule.