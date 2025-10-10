Cette console portable qui lance des jeux PlayStation est en réalité un iPhone 4S

Un internaute bricoleur s'est servi d'un vieil iPhone 4S pour fabriquer une console portable rétro permettant de jouer aux jeux PlayStation. Le résultat quasi-professionnel impressionne.

Faites-vous partie de ces gens qui rechignent à se débarrasser d'anciens appareils “‘au cas où” ? Un vieu smartphone, un radio-réveil, un PC portable sous Windows Vista… Dans l'immense majorité des cas, ces objets restent sagement dans un carton ou un placard et reverront éventuellement la lumière du jour le temps d'un déménagement. Parfois c'est d'ailleurs l'occasion d'enfin les mettre au recyclage. Pour d'autres en revanche, ces reliques sont autant d'opportunités de bricolage.

Par exemple celui de cet internaute qui a transformé son Game Boy en radio FM aux nombreuses options. Ici, c'est un iPhone 4S qui a servi de base au projet. Le smartphone d'Apple est sorti le 14 octobre 2011, soit presque 14 ans jour pour jour au moment où nous publions cet article. Il a été choisi pour sa petite taille et la qualité de son écran notamment. Objectif : en faire une console portable rétro semblable à la PlayStation Vita.

Il suffit d'un iPhone 4S pour fabriquer une console portable PlayStation, la preuve

Pour y parvenir, Retr0ddicted, dont le pseudonyme annonce la couleur, a dû recourir à un mélange de jailbreak, d'ajouts de composants et bien sûr d'émulation. D'abord, le smartphone a été rétrogradé à la version 6.1.3 d'iOS, jugée plus performante que les suivantes pour l'iPhone 4S. Ce dernier a ensuite été “jailbreaké”, l'équivalent du root sur Android pour résumer, afin d'y installer l'émulateur RetroArch.

L'appareil a enfin été enchâssé dans un boitier en métal personnalisé aux couleurs de Kirby, comme vous pouvez le voir sur la photo servant d'illustration principale. Les boutons et la croix directionnelle sont reliés à un clavier Bluetooth. Ils simulent les contrôles de la PlayStation Vita. Une batterie a été ajoutée pour des sessions de jeu plus longues avant de devoir recharger la console. Le résultat est extrêmement propre. Retr0ddicted n'en est pas a son coup d'essai puisqu'il ou elle a déjà fabriqué une console portable avec un Pixel 2, entre autres.