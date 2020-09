Call of Duty Black Ops Cold War dévoile son mode multijoueur ultra-nerveux

Call of Duty Black Ops Cold War a présenté son mode multijoueur à travers une vidéo ultra nerveuse. En plus de lever le voile sur les nouvelles cartes, le studio Treyarch en a dit un peu plus sur ce qui nous attend. On peut également admirer les graphismes de la PS5, la vidéo ayant été capturée sur la prochaine console de Sony.

Call of Duty Black Ops Cold War a présenté son mode solo il y a quelques jours. C’est maintenant au tour du mode multijoueur de se dévoiler. Il s’agit là de la partie la plus importante du jeu, celle où les adeptes de Caloffe passeront le plus clair de leur temps. Le studio Treyarch se doit donc de le soigner.

Le mode multijoueur sera complètement intégré à l’histoire du jeu, puisqu’il mettra en scène des petits scénarios reliés à l’intrigue du mode solo. Les cartes nous emmèneront un peu partout dans le monde, de Miami à l’Ouzbékistan en passant par l’Angola ou l’Atlantique Nord. Chaque lieu aura sa propre identité visuelle et surtout sa propre manière d’aborder le combat. On ne joue en effet pas pareil dans un désert à découvert que dans une ville où l’on peut se cacher dans chaque recoin.

De nouveaux modes de jeu

Chaque carte proposera un objectif précis, mais Treyarch a également introduit de nouveaux modes, comme VIP Escort où il s’agira de protéger ou d’attaquer un joueur sélectionné au hasard (6 contre 6). Combined Arms sera bataille à grande échelle avec des véhicules (12 contre 12) et Fireteam, opposera quatre équipes de 10. Le studio précise également qu’il y aura de nouveaux mouvements pour rendre les combats plus fluides, comme des glissades ou la possibilité de contrôler ses pas pour faire plus ou moins de bruit.

Si vous êtes un joueur de Warzone, rassurez-vous. Ce mode ne sera pas oublié avec Cold War, puisqu’il continuera à être suivi comme un jeu indépendant et bénéficiera toujours de mise à jour régulières comme c’est le cas aujourd’hui. Call of Duty Black Ops Cold War sortira sur toutes les plate-formes (sauf Switch) le 13 novembre prochain. Les joueurs PS4 qui ont précommandé le titre pourront accéder à la beta du 10 au 19 octobre. Pour les autres, elle ne commencera que le 15 octobre.