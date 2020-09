Une société londonienne spécialisée dans la customisation bling-bling de produits électroniques propose de précommander la PS5 dès le 10 septembre 2020. Mais cette version, limitée à 250 exemplaires, ne sera pas comme les autres : elle est en or doré 24 carats. Vous pouvez aussi choisir deux autres finitions : platine ou or rose. Le prix : à partir de 8000 livres sterling. Soit 8800 euros seulement !

Certaines sociétés sont spécialisées dans la customisation de produits électroniques en y incrustant des matériaux de luxe, comme le platine, l’or, les diamants, les pierres précieuses ou les cristaux Swarovski. Parmi ces entreprises, vous retrouvez Karalux, Brikk, Goldgenie, Caviar ou encore Truly Exquisite. Nous devons par exemple à cette dernière les versions en or 24K des Galaxy S9 et Galaxy S9+ ou encore cette version tout en or et en diamant de la manette Dualshock 4 de la PS4.

Fin juillet, nous rapportions dans nos colonnes que l’entreprise londonienne travaille sur la réalisation de trois séries limitées de la PS5 et de la PS5 Digital Edition, les deux toutes prochaines consoles de Sony. La première série de PS5 est recouverte d’or 24K, la deuxième d’or rose et la dernière de platine. 250 pièces de chaque console dans chaque série est produite. Soit 1500 consoles customisées bling-bling en tout et pour tout. Elles sont accompagnées de deux manette DualSense et d’un casque audio assortis, bien évidemment.

En précommande à partir du 10 septembre

Il y a un mois et demi, nous ne savions pas encore à quels prix seraient vendues ses consoles, ni même quand elles seraient disponibles. Cette semaine, Truly Exquisite dévoile plusieurs informations. D’abord, une date. Celle de l’ouverture des précommandes. Elles démarreront le 10 septembre. Soit cette semaine. Premiers arrivés, premiers servis bien évidemment.

Seconde information : le prix. Le tarif de toutes les versions a été annoncé. Et si vous ne voulez qu’une manette ou un casque audio, Truly Exquisite les proposent aussi à l’unité (la finition n’est pas spécifiée). Voici sans plus attendre les montants :

PS5 avec lecteur optique, finition or doré : 8099 £

PS5 avec lecteur optique, finition or rose : 8199 £

PS5 avec lecteur optique, finition platine : 8299 £

PS5 Digital Edition, finition or doré : 7999 £

PS5 Digital Edition, finition or rose : 8099 £

PS5 Digital Edition, finition or platine : 8199 £

Manette Dual Sense : 649 £

Casque audio PS5 : 399 £

Pour la conversion en euro, comptez 1,10 € pour 1£ (ou rajoutez simplement 10 % dans le prix). A ce prix, vous aurez donc la console (avec la finition de votre choix), deux manettes et un casque audio, le tout dans un très beau boitier de présentation en bois. Et la livraison internationale (avec assurance) est offerte. Classe.