Le Xbox Game Pass PC sort de sa bêta le 17 septembre et coûtera beaucoup plus cher

Le Xbox Game Pass PC va prochainement terminer sa phase de bêta. Cela signifie que non seulement le service sera plus stable, mais il coûtera également plus cher, puisqu’il passera à 9,99 euros par mois au lieu de 3,99 euros par mois.

Microsoft n’avait jamais caché le fait que le tarif du Xbox Game Pass PC augmenterait une fois que celui-ci ne serait plus en bêta. Ce sera le cas le 17 septembre prochain. Ainsi, le service disponible sur Windows 10 nécessitera de payer 10 euros par mois pour y accéder. Aujourd’hui, il est à 4 euros par mois. En bêta, il a connu quelques bugs et souci de stabilité, mais rien de grave. Le système est maintenant au point et la Xbox Series X/S sort bientôt. Le moment est donc parfait pour le passer en version commerciale.

Notons que comme aujourd’hui, le premier mois ne coûtera que 1 euros, pour revenir à un tarif plus élevé ensuite. Si vous êtes actuellement abonné, le nouveau forfait sera appliqué au prochain paiement. S’il est renouvelé le 16 septembre, vous ne payerez que les 10 euros le 16 octobre. Si vous voulez résilier votre abonnement, c’est également possible.

Vers un lissage des offres

Entre le Xbox Live, le xCloud le Game Pass PC, le Game Pass et le Game Pass Ultimate, le panel proposé par Microsoft était un peu fouillis. C’est pourquoi la firme de Redmond a lissé ses offres et propose maintenant trois abonnements. Le premier, le Game Pass PC, proposera la même chose que l’actuel, en plus cher. Le deuxième, le Game Pass classique, inclura l’accès au catalogue de jeux et au Xbox Live Gold sur consoles.

Enfin, et c’est là l’offre sur laquelle Microsoft compte beaucoup, le Game Pass Ultimate combinera les deux offres en proposant le catalogue PC et consoles, en plus d’un accès à EA Play. Plus encore, cette offre inclura le xCoud, pour jouer en streaming à tous les jeux depuis un mobile Android. Elle coûte 13 euros par mois.

Des offres qui s’additionnent à la sortie de nouvelles consoles le 10 novembre. La Xbox Series X sera vendue 500 euros tandis que la Xbox Series S, moins puissante, sera à 300 euros.