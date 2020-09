PS5 : lancement le 19 novembre 2020 juste après la Xbox Series X ?

La PS5 est dans les starting-blocks ! D’après un accessoire compatible avec la console apparu sur Amazon, la PlayStation 5 débarquerait sur le marché dès le 19 novembre 2020, soit quelques jours après l’entrée en scène des Xbox Series X et S de Microsoft.

Microsoft a dégainé le premier ! Il y a quelques jours, la firme américaine a révélé le prix et la date de sortie de la Xbox Series X et de sa petite soeur, la Xbox Series S. Les deux consoles next gen sortiront sur le marché le 10 novembre 2020. Tous les regards sont désormais tournés vers Sony. Après plusieurs semaines de silence radio, la firme nippone devrait bientôt annoncer le prix et la date de sortie de la PS5.

Lancement 9 jours après la sortie des nouvelles Xbox ?

En attendant, une nouvelle fuite apparue sur le site britannique d’Amazon a offert un nouvel indice concernant la date de lancement de la PlayStation 5 sur le marché. Conçu par une marque appelée « Floating Grip », l’accessoire permet simplement de fixer la console au mur. Dans les mois à venir, les gadgets de cet acabit vont se multiplier sur le marché.

Sur la page produit, on peut lire que le support mural sera disponible sur Amazon UK à partir du 19 novembre 2020. Il y a de fortes chances que le vendeur commercialise l’accessoire pour le lancement de la console sur le marché britannique. La date du 19 novembre est cohérente avec les annonces et les habitudes de Sony. Il y a quelques mois, la marque japonaise a en effet promis de lancer la PS5 avant « la période des fêtes de fin d’année 2020 ». Du reste, on imagine mal Sony laisser le champs libre à Microsoft pendant une longue période.

Côté prix, on s’attend à ce que Sony commercialise les PS5 à des prix supérieurs à ceux des nouvelles Xbox. D’après les dernières fuites, la PS5 Digital Edition sera vendue à 499 euros, soit 200 euros de plus que la Xbox Series S. La version équipée d’un lecteur de disques serait proposée à 599 euros, soit 100€ de plus que la Xbox Series X. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Amazon UK