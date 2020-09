Xbox Series S : 4K, 120 FPS, ray tracing, SSD de 512 Go, voici ses caractéristiques

Après le prix et le design de la Xbox Series S, les caractéristiques de la console se dévoilent dans une vidéo promotionnelle. Un leaker a en effet réussi à mettre la main sur le premier spot publicitaire de la version allégée de la Xbox Series X. Pour 299,99 €, la console promet du lourd : gaming en 1440p jusqu’à 120 FPS, 4K, du ray tracing ou encore un SSD NVMe de 512 Go.

Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations, la Xbox Series S est désormais officielle, avec une date de sortie fixée au 10 novembre 2020. La console coûtera 299,99 €. C’est 200 € moins cher que les Xbox One (S et X) à leur lancement, pour une puissance et des caractéristiques bien plus attrayantes. Quelques heures avant l’officialisation de la console, le leaker Walking Cat qui est bien connu pour ses fuites autour des produits Microsoft avait publié une séquence vidéo de 4 secondes qui dévoilait le design de la nouvelle Xbox Series S.

Dans la foulée, des sites comme Thurrott et Windows Central ont annoncé le prix et la date de sortie de la console. Microsoft n’avait d’autre choix que de confirmer l’information. Mais le Walking Cat en savait bien plus qu’il n’avait souhaité dévoiler dans un premier temps. Après la confirmation de Microsoft, le leaker n’a pas hésité à publier l’intégralité de la vidéo dont il était entré en possession. Les fuites ont décidément la vie dure.

Xbox Series S : découvrez les principales caractéristiques de la console

Il s’agit en fait d’une fuite du premier sport publicitaire de la Xbox Series S. contrairement à la vidéo promotionnelle de la PS5 qui avait fuité il y a quelques semaines, la nouvelle console de Microsoft n’avait pas encore été dévoilée. Dans la nouvelle vidéo, on découvre non seulement le design de la Series S, mais aussi ses principales caractéristiques. La machine est notamment 60% moins encombrante que la Xbox Series X. Elle est évidemment moins puissante, mais n’a franchement pas à rougir au vu de ce qu’elle a à offrir. Voici le récapitulatif des caractéristiques de la console :

100% digitale (absence d’un lecteur de disque optique)

Gaming en 1440p et compatibilité 4K (upscaling)

(upscaling) Framerate jusqu’à 120 fps

Ray tracing

Compatible VRS (Variable Rate Shading)

Comaptible VRR (taux de rafraîchissement variable)

Latences ultra faibles

SSD NVME personnalisé de 512 Go (compatible avec l’architecture Xbox Velocity)

(compatible avec l’architecture Xbox Velocity) Streaming vidéo en 4K

Passage instantané d’un jeu à l’autre

60% plus petite que la Xbox Series X

Pour l’heure, Microsoft n’a pas encore confirmé la fiche technique de la Xbox Series S, mais les caractéristiques de la console offrent déjà un bel aperçu de son potentiel. Il reste donc malgré tout des informations à découvrir qui valent bien une nouvelle conférence virtuelle. Sans oublier que le prix de la Xbox Series X n’a toujours pas été confirmé.