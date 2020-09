Xbox Series X : Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, la liste des jeux disponibles au lancement le 10 novembre

Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion… On fait le point sur les jeux qui seront disponibles au lancement de la Xbox Series X et Series S le 10 novembre 2020.

Comme vous le savez peut-être, Microsoft vient enfin de sortir de son silence pour annoncer les prix et la date de sortie de ses prochaines consoles de salon. Ainsi, la Xbox Series X et la Xbox Series S seront toutes les deux disponibles dès le 10 novembre 2020, aux prix respectifs de 499 € (Series X) et 299 € (Series S).

Le constructeur a également dévoilé la date d’ouverture des précommandes, fixée au 22 septembre 2020. Afin de ne laisser personne sur le bas-côté, Microsoft lance le Xbox All Access, un programme qui permet d’acheter sa console en plusieurs fois. Cette formule proposée à 24,99 €/mois pendant deux ans inclut la console ainsi que 24 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Après l’annonce du constructeur américain, plusieurs développeurs ont d’ores et déjà confirmé la présence de leur jeu respectif au lancement de la Xbox Series X et Xbox Series S le 10 novembre 2020. On fait le point sur les titres qui accompagneront les deux consoles.

Assassin’s Creed Valhalla

Le dernier opus de la célèbre saga d’Ubisoft nous fait la surprise d’avancer sa date de sortie pour être présent au lancement de la Xbox Series X et Series S le 10 novembre. L’éditeur français vient d’officialiser la nouvelle sur Twitter. « Nous avons hâte de voir le monde que nous avons créé au cours des trois dernières années prendre vie sur toutes les plateformes, y compris sur la prochaine génération de consoles avec la Xbox Series X/S, le 10 novembre », affirme Julien Lafferière, producteur d’Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla sera disponible au lancement de la Xbox Series X | S le 10 novembre ! 👉 Passez de la Xbox One à la Xbox Series X sans frais supplémentaires. pic.twitter.com/95nOf8PcJg — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 9, 2020

Les versions Xbox Series X et Series S d’AC Valhalla profiteront de la puissance des deux consoles, avec au programme des ombres plus travaillées, une plus haute résolution pour les textures ou un affichage en 4K et 60 FPS (uniquement sur Xbox Series X). Notez bien que cette sortie anticipée concerne bien tous les supports : Xbox Series X et Series S, mais aussi PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. La PS5 n’est pas mentionnée, faute de date de sortie officielle.

WatchDogs Legion

Après Assassin’s Creed Valhalla, c’est au tour de Watch Dogs Legion de confirmer sa présence au lancement de la Xbox Series X et Series S le 10 novembre 2020. Le jeu en monde ouvert développé par Ubisoft Toronto et co-produit par Ubisoft Montréal, Paris, Bucarest et Kiev disposera lui aussi de quelques améliorations notables sur Xbox Series X, à commencer par la prise en charge du Ray-Tracing.

En outre, le titre est labélisé Smart Delivery, ce qui veut dire que les utilisateurs qui auront acheté le jeu sur Xbox One pourront obtenir gratuitement la version Xbox Series X. Même son de cloche pour les joueurs PS4, qui pourront prétendre sans surcoût à la mouture PS5 du jeu. Pour rappel, la sortie de Watch Dogs Legion sur PS4, Xbox One, Stadia et PC est toujours fixée au 29 octobre 2020.

Gears Tactics

L’excellent Gears Tactics sera lui aussi disponible au lancement de la Xbox Series X et Series S le 10 novembre 2020. Le jeu de stratégie au tour par tour du studio Splash Damage intégrera également le catalogue du Xbox Game Pass à la même date. Pour rappel, le titre s’impose comme un spin-off de la célèbre saga Gears Of War, une des franchises phares de Microsoft.

Le jeu est disponible sur PC depuis le 28 avril 2020 et a été salué par les joueurs et la critique pour sa technique aux petits oignons, son respect de l’univers de GOW, une personnalisation complète et d’excellentes mécaniques de gameplay qui permettent de lancer des combos plutôt dévastateurs.

On ne connaît pas encore le détail des améliorations dont pourront bénéficier les joueurs sur Xbox Series X, mais on se doute que l’on pourra prétendre à des temps de chargement écourtés, une expérience plus fluide, et des graphismes affinés.

Dirt 5

Dirt 5, le jeu de course développé par CodeMaster débarquera également sur Xbox Series X et Series S le 10 novembre 2020. Pour l’occasion, les développeurs viennent de publier un petit extrait de gameplay de deux minutes, durant lequel on peut découvrir les joies de la conduite sur glace à New-York.

À l’instar de plusieurs jeux cross-gen, les acheteurs des versions PS4 et Xbox One auront le droit à une mise à jour gratuite vers les moutures Xbox Series X et PS5. Ces versions proposeront d’ailleurs un mode d’affichage en 120 images par seconde.

Les jeux attendus au lancement, mais non confirmés

Hormis les jeux dont le lancement a été officialisé le 10 novembre 2020, il y a une flopée de titres qui pourraient/devraient être présents lors de la sortie de la Xbox Series X et Series X. Pour la plupart, ce sont des jeux déjà sortis sur les consoles actuelles, qui seront optimisés pour la Xbox Series X. Faisons le tour des différents jeux dont la présence est pressentie ce 10 novembre :

Control : Ultimate Edition

Dead By Daylight

Destiny 2

Doom Eternal

Fortnite

FIFA 21

NBA 2K21

Hyperscape

Marvel’s Avengers

Outriders

Overcooked! All You Can Eat

Planet Coaster

The Elder Scrolls Online

Call of Duty : Black Ops Cold War (au 13 novembre ?)

Nous mettrons à jour régulièrement cet article au fur et à mesure des annonces des développeurs.