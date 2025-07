Ce mini vidéoprojecteur pas cher vous permet de transporter une salle de cinéma n’importe où !

Et si vous pouviez profiter d’une salle de cinéma dans toutes les pièces de votre maison et même la transporter à l’extérieur ? C’est ce que vous permet de faire le vidéoprojecteur PicoPlay. Compact et performant, il est en plus disponible à un prix très attractif.

Découvrir le vidéoprojecteur PicoPlay

Découvrir le vidéoprojecteur PicoPlay+

Depuis quelques années, les vidéoprojecteurs se démocratisent. Beaucoup moins chers et plus simples à utiliser, ils sont devenus de véritables alternatives aux TVs classiques. Les picoprojecteurs sont des versions compactes que vous pouvez transporter facilement pour les utiliser où bon vous semble, comme vous pourriez le faire avec une enceinte portable par exemple.

La marque JMGO est spécialisée dans la fabrication des vidéoprojecteurs depuis de nombreuses années. Elle propose une nouvelle gamme appelée PicoPlay. Deux vidéoprojecteurs cohabitent dans cette gamme : les PicoPlay et PicoPlay+. Mais attardons-nous sur le premier modèle. Il s’agit d’un appareil 3-en-1 capable de diffuser des images en 1080p full HD avec une taille allant jusqu’à 200 pouces. Véritable petit bijou de technologie, ce vidéoprojecteur s’avère aussi très abordable. Transformer une pièce en salle de cinéma n’aura jamais été aussi simple et peu onéreux.

PicoPlay : ce mini vidéoprojecteur 3-en-1 est surprenant

Le PicoPlay surprend d’abord par son format ultra compact. Pour autant, il est aussi très performant. Il s’agit d’un véritable concentré de technologie qui peut transformer n’importe quel mur, plafond ou surface plane en écran de cinéma. Il offre une expérience visuelle et sonore incomparable.

Ne vous fiez pas à sa petite taille, il est capable de diffuser une image avec une résolution Full HD, une luminosité de 400 ISO Lumens et 90% de couleur DCI-P3. Il est en plus compatible HDR10. Plus impressionnant encore, vous pouvez projeter une image allant jusqu’à 200 pouces, soit plus de 5 mètres !

Autre point fort, vous n’aurez aucun réglage complexe à faire puisque les PicoPlay et PicoPlay+ s’occupent de la mise au point, corrigent le trapèze et ajustent automatiquement la taille et la position de l’écran en fonction de la surface sur laquelle elle est projetée.

Équipé de Google TV, le PicoPlay vous donne accès à plus de 10 000 applications comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime Vidéo et plus de 800 chaînes de TV gratuites.

Mais ce modèle est bien plus qu’un simple vidéoprojecteur. Il s’agit aussi d’une enceinte portable et d’une lumière ambiante capable de projeter sur votre plafond de magnifiques aurores boréales pour créer une ambiance féérique chez vous.

Avec son poids de seulement 730 grammes, ce vidéoprojecteur peut aussi être utilisé en déplacement. Si vous rajoutez en option le trépied équipé d’une batterie de 20 000 mAh, vous pouvez l’utiliser sans fil pendant 4 heures et demi en mode éco. Mais vous pouvez également le brancher à n’importe quelle batterie équipée d’une sortie 65W ou plus (spécifiquement 65W (20V/3.25A) ou 100W (20V/5A) pour pouvoir l’utiliser en toute autonomie.

Et si vous voulez un modèle capable d’afficher une image plus lumineuse, vous pouvez choisir son grand frère : le PicoPlay+. Il offre toutes les qualités du PicoPlay, mais il peut projeter une image plus lumineuse qui passe de 400 ISO Lumens à 450 ISO Lumens. Il est aussi très facilement transportable avec son poids plume de 720 grammes. Il est bien sûr aussi utilisable en toute autonomie en ajoutant le trépied batterie ou en utilisant n’importe quelle batterie avec une sortie 65W ou plus.

Acheter le vidéoprojecteur PicoPlay

Acheter le vidéoprojecteur PicoPlay+

Cet article est une publication sponsorisée proposée par JMGO.