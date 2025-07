Windows 11 : une nouvelle option améliore l’autonomie des PC portables, comment l’activer

Windows 11 gagne une nouvelle fonction qui permet de booster la durée de vie d'un PC portable. Comment cela fonctionne-t-il et comment y accéder ? On vous explique tout.

“Mince, j'ai encore oublié l'alimentation de mon PC ce matin et je n'ai presque plus de batterie. Je ne tiendrai jamais la journée.” Combien de fois avez-vous déjà entendu cette phrase dans votre entourage ces derniers jours ? Ou peut-être la prononcez-vous très régulièrement ? Même encore aujourd'hui, rares sont les PC qui parviennent à se passer d'une prise de courant ou d'une batterie de secours plus d'une dizaine d'heures, surtout si vous les sollicitez pour jouer, lire des vidéos, etc.

Face à cette galère qui touche tous les possesseurs de PC portables, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour améliorer leurs composants : batteries plus puissantes, périphériques moins énergivores, etc. Mais le problème reste entier. C'est à peine si d'année en année, d'une génération à une autre de PC, on gagne une poignée de minutes en termes d'autonomie. Et si, plutôt que de le résoudre d'un point de vue purement “matériel”, on s'attaquait à l'aspect “logiciel” de la consommation d'énergie ? C'est ce que propose Microsoft dans la toute dernière version de Windows 11, via une nouvelle option de gestion de la batterie.

Windows 11 offre une fonction inédite pour prolonger l'autonomie des portables

Dans sa dernière édition en bêta test, Windows 11 voit l'apparition d'une nouvelle option d'économie d'énergie intitulée Adaptive (en anglais uniquement pour le moment, le terme n'a pas encore été traduit dans la version française de Windows 11). Il s'agit bien d'un nouveau mode d'économie, différent de celui qui consiste actuellement à réduire la consommation en deçà d'un certain pourcentage (de 10 à 50%, voire toujours).

Concrètement, de quoi s'agit-il ? Ce nouveau mode ne modifie pas la luminosité de l'écran et n'arrête aucune application. Il se base en réalité sur la charge de travail effectuée par le PC, ainsi que sur un deuxième élément : l'état actuel de la batterie. Est-ce vraiment efficace ? Nous avons testé cette nouvelle option une bonne semaine sur l'un de nos PC de la rédaction. Et le constat est effectivement positif. Notre machine a gagné près de 30 minutes sur les 5h30 d'utilisation non stop qu'elle est capable d'encaisser habituellement. Pas si mal pour une fonctionnalité qui est encore en bêta test.

Comment accéder au nouveau mode d'économie d'énergie de Windows 11

Cette option est d'ores et déjà accessible pour celles et ceux qui ont souscrit au programme Windows Insider. Elle est déployée au sein de la build 27898 (Canary Channel). Pour en profiter, il suffit de se rendre dans l'application Paramètres de Windows 11, de sélectionner la fonction Windows Update, de cliquer sur l'option Programme Windows Insider et de régler les paramètres Insider sur Canary. Après vous êtes inscrit au programme en question et une fois votre PC redémarré, retournez sur la fonction Windows Update, puis lancez une recherche de mise à jour de Windows 11. Vous devriez trouver la build 27898. Téléchargez-la et installez-la. Redémarrez votre PC.

Pour activer la nouvelle fonction d'économie d'énergie, il convient ensuite de se rendre dans l'application Paramètres de Windows 11, puis de cliquer sur Système > Batterie et alimentation. Rendez-vous ensuite sur l'option Économiseur d'énergie et réglez celle-ci sur Adaptive. Notez enfin que le mode n'est pas activé par défaut.

