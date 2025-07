Redmi Pad Pro : Fnac/Darty baisse fortement le prix de la tablette Xiaomi avec un étui et des écouteurs

Une tablette Xiaomi proposée sous forme de pack voit son prix baisser fortement sur les sites du groupe Fnac/Darty. Au cours des soldes d'été, la Redmi Pad Pro accompagnée d'un étui et d'une paire d'écouteurs sans fil fait l'objet d'une remise globale de 170 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK XIAOMI REDMI PAD PRO (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK XIAOMI REDMI PAD PRO (DARTY)

Pour la dernière ligne droite des soldes d'été 2025, le groupe Fnac/Darty vous permet de bénéficier d'une double réduction sur l'achat d'un pack Xiaomi. Affiché en temps normal à 409,99 euros, le pack Xiaomi comprenant la tablette Redmi Pad Pro, un étui de protection et des écouteurs Buds 6 Active est à 239,99 euros.

Les 170 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 37 % de la part des sites e-commerce français et au code REDMI20. Ce code promotionnel doit être saisi manuellement et en majuscule avant la validation définitive de la commande.

Dévoilée par Xiaomi en mai 2024, la version Pro de la Redmi Pad embarque un écran de 12 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, une densité de 249 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La tablette tactile inclut aussi une mémoire vive de 6 Go de RAM, le processeur Snapdragon 7s Gen 2, un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1,5 To (via une carte microSD non fournie), une batterie de 10 000 mAh et le système Xiaomi HyperOS basé sur Android.

Pour terminer, les futurs propriétaires de la Xiaomi Redmi Pad Pro auront l'occasion de profiter de deux caméras frontale et arrière de 8 MP chacune, de quatre haut-parleurs stéréo, du Wi-Fi 6 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.2.