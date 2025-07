Netflix a une nouvelle astuce pour produire ses séries moins cher et ça risque de ne pas vous plaire

Netflix cherche en permanence de nouvelles façons de maximiser sa rentabilité. Une nouvelle technologie bluffante devrait ainsi être employée de façon croissante pour réduire les coûts de post-production… et plus globalement la taille des équipes impliquées dans le montage.

Netflix se risque à utiliser une technologie controversée dans The Eternaut, une série de science-fiction tournée en Argentine. D’après une interview accordée à la BBC, Ted Sarandos, co-directeur de la plateforme, a confirmé que l’entreprise a utilisé des effets visuels générés par IA pour illustrer l’effondrement d’un immeuble dans Buenos Aires. Grâce à cette technologie, la scène a été produite dix fois plus vite qu’avec des effets spéciaux classiques, tout en restant dans les limites du budget. Ce dernier précise que cette méthode permet aux équipes de gagner en efficacité, sans sacrifier la qualité visuelle.

Netflix génère une scène spectaculaire avec l’IA pour sa série The Eternaut

Il s’agit du tout premier plan final réalisé avec une IA générative dans une production originale Netflix. Ce type de technologie, qui repose sur des modèles capables de transformer des descriptions en images animées, permet aux productions de petite ou moyenne envergure d’atteindre un niveau visuel auparavant réservé aux blockbusters. Ted Sarandos explique que sans l’IA, cette séquence aurait été tout simplement écartée du scénario. L’exemple de The Eternaut pourrait donc ouvrir la voie à d’autres projets audacieux, rendus possibles par ces outils de nouvelle génération.

Créer des vidéos à l’aide de l’intelligence artificielle devient une pratique de plus en plus courante dans le monde de la création. En 2024, le clip musical de Washed Out avait déjà été entièrement réalisé avec Sora, un outil développé par OpenAI capable de générer des séquences visuelles à partir d’un simple texte. Le résultat, aussi fluide qu’original, a marqué une étape importante dans la démocratisation des vidéos générées par IA. Google a suivi avec Veo 3, un générateur de vidéos doté de sons et dialogues automatiques. Ces outils montrent que cette technologie dépasse désormais le cadre des images fixes pour s’imposer dans l’univers audiovisuel.

Mais cette avancée ne fait pas l’unanimité. Déjà en 2023, l’usage de l’IA dans les productions audiovisuelles avait été vivement contesté lors de la grève des scénaristes et acteurs à Hollywood. Certains dénoncent une dévalorisation des métiers créatifs, craignant une substitution progressive des artistes par des algorithmes. Pourtant, du côté des studios comme CraveFX, on estime que cette technologie est un levier technique, pas une menace. Elle offre de nouvelles possibilités sans remplacer la vision humaine.