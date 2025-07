Chat GPT Agent débarque et les possibilités pour faciliter votre quotidien sont folles, voici pourquoi

Navigation sur le web, exécution de code, planification de vos vacances… ChatGPT ne réfléchit plus seulement, il passe à l’action avec sa nouvelle fonctionnalité : ChatGPT Agent. Le but ? Vous faire gagner du temps au quotidien. On décrypte ces nouveautés pour vous.

OpenAI lance ChatGPT Agent : cette nouvelle fonctionnalité peut désormais gérer des tâches complexes pour vous, du début à la fin. Grâce à elle, ChatGPT n’est plus seulement capable de discuter, il est aussi capable d’agir grâce à son propre ordinateur virtuel.

ChatGPT Agent n’est pas un nouveau modèle, il utilise des modèles existants (comme GPT-4o) pour raisonner, planifier et interagir avec les outils, ce qui était auparavant impossible. Voici les possibilités folles qu’il offre.

1. Un agent tout-en-un optimisé

ChatGPT Agent est un système agentique unifié : plusieurs fonctions (ou agents) travaillent ensemble de manière optimisée pour que l’utilisateur n’ait à interagir qu’avec une seule interface polyvalente.

L’agent de ChatGPT combine les forces d’anciennes fonctionnalités :

L’interaction intelligente avec les sites web d’Operator, un agent de prévisualisation de recherche web ;

d’Operator, un agent de prévisualisation de recherche web ; La capacité d’analyse et de synthèse de Deep Research.

C’est un peu comme un mécanicien compétent avec une boîte à outils bien organisée : il sait quand et comment les utiliser ensemble pour accomplir efficacement une tâche que vous lui avez donnée, par exemple réparer votre voiture.

Il a donc pour vocation de vous faire gagner du temps en misant sur l’efficacité. Pour cela, l’agent a été spécialement entraîné pour identifier et exploiter les outils les plus pertinents (navigateur visuel ou textuel, accès direct à l’API…) à chaque étape.

ChatGPT Agent peut maintenant cliquer, naviguer, analyser des sites web, synthétiser des informations et exécuter des actions, du début à la fin. Par exemple, il peut récupérer des résultats sportifs via des API, tout en consultant visuellement des sites d’actualités.

2. Un assistant personnel au quotidien

Grâce à ces fonctionnalités agentiques unifiées, l’utilité de ChatGPT dans votre quotidien est élargie :

Navigation intelligente sur les sites web,

Sélection de dates,

Planification de vacances,

Conception de menus à partir d’une liste de course,

Exécution de code,

Résumé de comptes rendus,

Comparaison de produits,

Génération de résultats organisés…

3. Adieu les tâches répétitives, ChatGPT Agent les automatise

C’est l’un des plus gros atouts de l’agent : grâce à ses navigateur, terminal et environnement d’exécution de code, il peut automatiser des tâches techniques. Il a même dépassé les performances humaines lors de tests (DSBench) en science des données.

Par exemple, il peut maintenant :

Analyser de grands ensembles de données,

Écrire et exécuter des scripts,

Répéter automatiquement des tâches : génération de rapport hebdomadaire tous les vendredis, conversion de captures d’écran en présentations…

Un gain de temps considérable pour ceux qui effectuent un travail répétitif ou avec un grand jeu de données.

4. ChatGPT Agent travaille avec vous, pour vous

Pour activer l’agent de ChatGPT :

Dans le menu déroulant des outils, sélectionnez « mode agent ». Décrivez la tâche à réaliser : recherche approfondie, création d’un diaporama…

ChatGPT Agent vous inclut davantage dans le processus :

Il vous demande des précisions pour affiner la demande ;

pour affiner la demande ; Vous pouvez suivre sa progression en temps réel ;

en temps réel ; L’ interrompre à tout moment pour clarifier vos instructions ;

pour clarifier vos instructions ; Mettre une tâche en pause ou totalement l’arrêter.

5. Une connexion directe à vos services

À l’aide de « connecteurs », l’agent peut se connecter directement à des services comme Gmail, Google Drive ou GitHub.

Le but ? Récupérer en toute sécurité les données les plus pertinentes pour vous aider dans vos tâches du quotidien. Une réunion à préparer ? L’agent peut retrouver des emails, extraire vos disponibilités du calendrier, et résumer vos notes via un Google Docs.

Toujours en lecture seule, ces actions nécessitent constamment votre authentification et votre approbation.

6. Vous gardez le contrôle

ChatGPT Agent reste un copilote : c’est vous qui contrôlez. Et de nombreuses mesures de protections ont été mises en place :

L’agent demande explicitement votre autorisation avant toute action importante : soumission de formulaires, réservations, achats, envoi d’emails…

avant toute action importante : soumission de formulaires, réservations, achats, envoi d’emails… Le Mode Observation s’active automatiquement ave pour toute tâche critique : rédaction et envoi d’emails, utilisation d’applications sensible.

: rédaction et envoi d’emails, utilisation d’applications sensible. L’agent refuse toute tâche à haut risque : transaction financière…

: transaction financière… OpenAI a renforcé sa défense contre les manipulations malveillante, les utilisations abusives et vous informe des risques potentiels.

Aussi, l’utilisateur reste maître de ses données :

Elles ne sont pas stockées sur les serveurs de ChatGPT ;

; Vous pouvez supprimer vos données de navigation en un seul clic dans les paramètres de ChatGPT et vous déconnecter de toutes les sessions actives sur les sites web ;

dans les paramètres de ChatGPT et sur les sites web ; ChatGPT ne capture aucune des données saisies et il ne voit jamais vos mots de passe quand vous vous connectez à un site.

7. Ne comptez pas sur lui pour des diaporamas sophistiqués (pour le moment)

Si vous rêvez de diaporamas générés automatiquement, ChatGPT Agent n'est probablement pas (encore) la solution. Cette fonction est encore en version bêta : les résultats peuvent sembler simplistes, surtout sans document de base. Pour l’instant, OpenAI mise sur des présentations brutes, mais modifiables facilement (texte, graphique, images).

Mais l'entreprise planche déjà sur sa prochaine version avec des résultats plus sophistiqués, des capacités étendues et une mise en forme améliorée.

6. ChatGPT Agent, c'est payant ?

ChatGPT Agent est disponible dès maintenant, mais pour un nombre d’utilisateurs limité.

Si vous avez l'abonnement Pro, Plus et Team, vous devriez pouvoir en bénéficier bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Les clients Entreprise et Education devraient y avoir accès courant juillet.

8. Et après ?

OpenAI semble avoir de grandes ambitions pour son ChatGPT Agent : l’entreprise prévoit de l’améliorer continuellement en efficacité et polyvalence et d’optimiser son utilité « pour un plus grand nombre de personnes ».

Attention, ChatGPT n’est pour autant pas infaillible. OpenAI précise : « il peut encore commettre des erreurs ». Le développement des intelligences artificielles ne dispense pas d’un esprit critique : elles doivent être employées comme des outils, et non comme des vérités absolues.