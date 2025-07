Le grand airfryer Ninja Double Stack XL est de retour à un super prix et il n’a jamais été aussi peu cher !

À l’occasion de soldes, Ninja a décidé d’organiser de belles promotions sur son site officiel. Si vous souhaitez acheter un airfryer, c’est le moment parfait pour vous équiper à moindre coût. Normalement affiché à 269,99 €, le Ninja Double Stack XL est bradé à 199,99 € seulement. Et avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous avez 20 € de remise supplémentaire. Vous pouvez donc l’obtenir à 179,99 € ! C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À cheval entre friteuse à huile et four électrique, les airfryers séduisent de plus en plus d’utilisateurs car ils cumulent le meilleur des deux mondes. Vous pouvez ainsi obtenir des plats gourmands plus sains puisque vous n’avez pas besoin d’utiliser d’huile ou alors très peu, tout en économisant de l’énergie car, grâce à leurs dimensions compactes, ces appareils consomment moins qu’un four traditionnel.

Ninja s’est imposé sur le marché des airfryers grâce à ses modèles performants à prix accessibles. Durant les soldes, la marque américaine propose des remises exceptionnelles qui sont cumulables avec notre code exclusif PHONANDROIDNINJA25. La Ninja Double Stack XL d’une capacité de 9,5 L est actuellement affichée à 199,99 € au lieu de 269,99 €. Et avec ce code, vous pouvez vous l’offrir à 179,99 € seulement. C’est un prix canon pour une friteuse sans huile de ce format.

Pour rappel, le code PHONANDROIDNINJA25 à renseigner dans le panier est valable sur tout le site. Il vous permet d’obtenir :

10 € de remise pour les achats jusqu’à 150 €

20 € de remise entre 150 € et 250 €

30 € de remise dès 250 € d’achat

Ninja Double Stack XL : grande capacité, format compact et petit prix

Vous aimez préparer des repas pour toute la famille ou pour vos proches, mais manquez de place dans votre cuisine pour des grandes fournées ? La Ninja Double Stack XL est le modèle qu’il vous faut. Grâce à son format vertical, ce airfryer a spécialement été étudié pour vous permettre de gagner de l’espace sur votre plan de travail. Sa capacité généreuse de 9,5 litres et ses deux tiroirs superposés vous donnent la possibilité de cuisiner pour plusieurs convives en réduisant l’encombrement.

Les tiroirs fonctionnent de manière indépendante et la fonction SYNC synchronise la fin des cuissons sur les deux zones. Chaque compartiment peut également accueillir une grille, pour un total de 4 niveaux de cuisson simultanée, uniforme et efficace.

La friteuse sans huile Ninja Double Stack XL embarque 6 modes de cuisson différents pour toutes vos envies, salées comme sucrées. Vous pouvez ainsi utiliser les modes :

Air Fry pour frire sans huile

pour frire sans huile Max Crisp pour un croustillant optimal

pour un croustillant optimal Roast pour rôtir vos aliments

pour rôtir vos aliments Bake pour une cuisson comme au four

pour une cuisson comme au four Dehydrate pour déshydrater vos fruits, légumes ou aromates

pour déshydrater vos fruits, légumes ou aromates Reheat pour réchauffer