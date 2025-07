Les Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE sont déjà en promotion, c’est le bon moment pour craquer !

Les Samsung Galaxy Z Flip 7 et du Z Flip 7 FE ne sont pas encore sortis mais vous pouvez déjà profiter de belles promotions sur les deux modèles. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit ! On vous explique tout.

Annoncés le 9 juillet dernier, les Galaxy Z Flip 7 et du Z Flip 7 FE sont les derniers nés de la grande famille des smartphones pliants de Samsung. S’ils ne sortiront officiellement que le 25 juillet, ils sont déjà disponibles en précommande sur le site officiel de la marque coréenne. Et bonne nouvelle, vous pouvez bénéficier de plusieurs offres promotionnelles cumulables très intéressantes.

En commandant votre smartphone pliant dès maintenant, Samsung double votre stockage gratuitement. Le Z Flip 7 512 Go passe ainsi de 1322,05 euros à 1202,05 euros. Et le Z Flip 7 FE 256 Go passe de 1062,05 euros à seulement 1002,05 euros.

En passant par l’application officielle Samsung Shop, vous pouvez également bénéficier d’une baisse de prix de 10%. Vous pouvez ainsi acheter le Z Flip 7 512 Go pour seulement 1081,85 euros, soit plus de 240 euros de réduction au total. Le Z Flip 7 FE 256 Go est lui affiché à seulement 901,85 euros, ce qui fait plus de 160 euros de baisse de prix.

Et ce n’est pas tout ! Voici toutes les autres offres proposées par Samsung :

économisez jusqu’à 653.05 € pour la reprise d’un smartphone Galaxy

10% de remise sur les nouvelles Galaxy Watch pour un achat simultané

15% de remise sur les Galaxy Buds pour un achat simultané

20% de remise sur Galaxy Ring pour un achat simultané

30% de remise sur les coques et protections d’écran pour un achat simultané

3 mois offerts sur les couvertures Samsung Care+ Dommages Matériels & Vol

Samsung Express offert jusqu'au 30 septembre 2025 (réparation en 48h sans déplacement)

Quelles sont les améliorations des Samsung Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE ?

Le tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip 7 tourne avec le processeur Exynos 2500 épaulé par 12 Go de RAM. Le Galaxy Z Flip 7 FE embarque lui la puce Exynos 2400.

Côté écran, les deux smartphones sont équipés d’une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces. Elle offre une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximum de 2600 nits. Le deuxième écran du Z Flip 7 est une dalle 4,4 pouces LTPO Super AMOLED. Le Z Flip 7 FE a lui un écran externe un peu plus petit de 3,4 pouces.

En ce qui concerne l’autonomie, le Z Flip 7 dispose d’une batterie de 4300 mAh qui permet d’atteindre plus de 20 heures en lecture vidéo. Le 7 Flip 7 FE a lui une batterie de 4000 mAh.

Le module photo du Samsung Galaxy Z Flip 7 et du Z Flip 7 FE comprend un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP à l’arrière ainsi qu’une caméra selfie de 10 MP à l’avant.

