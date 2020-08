Xbox Series S : ces manettes officielles confirment le lancement d’une Xbox Series X « light »

Une Xbox Series S est bien dans les cartons : deux manettes officielles blanches ont indépendamment fait surface sur le net. Leur boîte et fascicule confirment l’existence d’une Xbox Series X un peu moins puissante.

Au cas où vous en douteriez encore, Microsoft prépare bel et bien une « surprise » : une version moins puissante de la Xbox Series X dont la firme n’a pas encore révélé l’existence. Il y aura en effet bel et bien une Xbox Series S – on le sait désormais grâce à deux fuites indépendantes reprises par le blog Ars Technica. Des photos de boîtes de manettes Xbox officielles dévoilent un nouveau modèle blanc « Robot White » qui partage certaines de ses caractéristiques avec la manette Xbox Elite Controller – notamment un d-pad plus sophistiqué qui remplace la croix directionnelle des manettes Xbox One.

Surtout, les inscriptions sur les boîtes confirment l’existence de la Xbox Series S. On peut en effet lire sur leur tranche : « Pour Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Android, iOS ». Microsoft avait dévoilé il y a quelques mois la version noire de cette manette, en même temps que la Xbox Series X. On peut donc s’attendre à ce que la Xbox Series X soit uniquement disponible en noir et la Xbox Series S en blanc au moins dans un premier temps, avant que des éditions spéciales ne soient lancées.

Outre des photos de la boîte et de la manette, on découvre aussi des photos de leur fascicule. On peut ainsi confirmer que ces sont globalement très proches du Xbox Elite Controller à l’exception d’un nouveau bouton « partage ». Le manuel montre également comment allumer une console qui ressemble à la Xbox Series X ainsi que comment appairer la manette à un PC ou un smartphone.

Hélas la documentation ne dévoile visiblement pas le design de la Xbox Series S… à moins que le design de la Xbox Series S soit peu ou prou identique à celui de la X, exception faite de son coloris. A ce stade, l’arrivée d’une Xbox Series S passait presque pour un secret de polichinelle. Le nom de code « Lockhart » circulait depuis des semaines, même si Microsoft n’en avait jusqu’ici officiellement rien dit. On peut supposer que l’apparition de ces fuites de manettes officielles pousse Microsoft à nous parler prochainement de ce modèle moins cher.