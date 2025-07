La montre Samsung Galaxy Watch 8 Classic est déjà à prix cassé grâce à cette offre Amazon

Avant sa commercialisation prévue le 25 juillet 2025, la Galaxy Watch 8 Classic bénéficie d'une grosse réduction chez Amazon. Grâce au cumul de trois remises, vous pouvez économiser 230 euros sur l'achat de la dernières montre Samsung.

Comme vous le savez certainement, Samsung a dévoilé ses nouvelles montres connectées au cours de son Galaxy Unpacked 2025 : la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic. Annoncée pour une commercialisation en France le 25 juillet prochain, la version Classic de la Samsung Galaxy Watch 8 est en précommande et déjà moins chère chez Amazon.

Livrée avec un chargeur secteur offert, la montre connectée de la marque coréenne proposée dans son modèle Bluetooth est à 379,99 euros au lieu de 529,99 euros. Afin d'obtenir les 150 euros de réduction, il est nécessaire de cocher un coupon sur la fiche produit (d'un montant de 50 euros) et de saisir le code GWCL25 (d'une valeur de 100 euros) au moment de l'étape du panier.

Amazon casse déjà le prix de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Mais ce n'est pas tout ! En plus de la double réduction, Amazon propose un bonus de reprise de 80 euros à valoir sur un ancien appareil. Pour bénéficier de ce bonus, il est nécessaire de se rendre à cette adresse, de répondre à quelques questions liées à l'ancien appareil et de choisir l'item “Samsung Galaxy Watch Classic 8 – 80€ bonus”. Avec toutes ces remises, la Samsung Galaxy Watch 8 Classic revient à 299,99 euros.

Pour information, seuls les membres Amazon Prime peuvent bénéficier de l'offre promotionnelle. Si vous voulez tester gratuitement l'abonnement, sachez que vous pouvez profiter d'une période d'essai d'une durée de 30 jours.

À propos de ses points forts, la Galaxy Watch 8 Classic liée à l'offre Amazon possède un écran Super AMOLED de 1,34 pouce avec une définition de 438 × 438 pixels, une densité de 327 ppi et une luminosité de 3000 nits. La montre connectée embarque aussi un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, le système d'exploitation One UI 8.0 Watch basé sur Wear OS 6, une batterie de 445 mAh, une autonomie de 30 heures avec l'Always-On Display activé et un espace de stockage de 64 Go.

Les futurs acquéreurs de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic pourront également trouver une résistance IP68 jusqu'à 50 mètres, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et le GPS. Enfin, l'objet connecté inclut divers capteurs comme l'accéléromètre, l'altimètre, le gyroscope, la luminosité, le capteur géomagnétique, le capteur PPG, le capteur ECG et le capteur BIA.