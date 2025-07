Cette TV Samsung boostée à l’IA est en promo chez Darty et elle part très vite !

Cette TV OLED signée Samsung s’offre une belle réduction pendant les soldes. Entre image 4K boostée à l’IA, Dolby Atmos sans fil et dalle OLED anti-reflet, elle coche toutes les cases… Pour moins de 1 000 €.

Affichée à 999 € au lieu de 1 199 €, la Samsung TQ55S93D 2024 fait partie des offres les plus attractives des soldes d’été chez Darty. Avec sa grande dalle OLED de 140 cm, sa compatibilité Dolby Atmos et surtout son processeur IA de nouvelle génération, elle est parfaite pour qui cherche une expérience haut de gamme sans exploser son budget. Mieux encore : elle présente déjà une note de 4,6/5 chez les utilisateurs.

Une TV qui pense à votre place

Sortie cette année, cette TV fait parler d’elle pour une bonne raison : elle embarque une puce intelligente, le processeur NQ4 AI Gen2, qui s’occupe de tout pour vous. L’image s’adapte toute seule à ce que vous regardez, à la qualité de la source, et même à la luminosité de la pièce. En clair, plus besoin de toucher aux réglages pour profiter d’un rendu au top.

L’intelligence artificielle travaille en permanence en arrière-plan, sans que vous ne vous en rendiez compte. Si le contenu n’est pas en 4K, elle l’améliore automatiquement : plus de netteté, plus de contraste, plus de profondeur. Les films sombres deviennent plus clairs, les visages plus naturels, les couleurs plus fidèles. Même les vieux films ou séries gagnent en qualité sans perdre leur charme d’origine. Et côté son, l’IA ne reste pas en retrait : si elle détecte du bruit autour de vous, elle ajuste le volume des voix pour que les dialogues restent bien audibles. Le tout s’appuie sur le Dolby Atmos sans fil, pour un son immersif sans s’encombrer d’une barre audio.

Mais cette télé ne se résume pas à sa puce intelligente. Elle embarque aussi une dalle OLED de très belle facture, avec plus de 8 millions de pixels auto-éclairés pour afficher des noirs profonds et des couleurs éclatantes. L’écran bénéficie d’un traitement antireflet efficace, très utile en plein jour, et d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz, idéal pour les jeux vidéo ou les images rapides.

Côté usages, c’est simple : tout est déjà là. Vous accédez directement aux applis de streaming, aux chaînes et replays de vos opérateurs, et même à plus de 120 chaînes gratuites avec Samsung TV Plus. Et si vous aimez jouer, pas besoin de console : branchez une manette Bluetooth, et profitez de centaines de jeux en streaming grâce au Gaming Hub. Rien à télécharger, rien à stocker, tout est prêt à l’emploi.

Bref, la TQ55S93D est une vraie télé complète et moderne, pensée pour tout faire, et bien le faire. En y ajoutant un coup de pouce IA et un prix cassé pendant les soldes, Samsung propose ici un très bon rapport technologie-prix. Pour celles et ceux qui cherchent une TV haut de gamme à prix contenu, c’est clairement le bon moment !

