PS5 : découvrez ces nouvelles photos officielles de la console à l’horizontale

La PS5 se dévoile un peu plus à travers trois nouvelles photos officielles. L’occasion d’admirer et de confirmer qu’il sera possible de placer la console à l’horizontale.

Comme des millions de joueurs et joueuses à travers le monde, vous avez probablement assisté à la présentation officielle de la Playstation 5 ce 11 juin 2020. Lors d’une longue conférence d’une heure et demie, le constructeur a dévoilé de nombreux titres à venir sur la console next-gen, entre le déjà très attendu Horizon Forbidden West, le prometteur Resident Evil VIII Village, le mythique Gran Turismo 7 ou encore une version améliorée du mastodonte de Rockstar GTA V.

La conférence s’est soldée à la surprise générale sur la révélation du design final de la console. Un design qui d’ailleurs pas manqué d’inspirer des milliers de mèmes sur Twitter. Le constructeur a d’ailleurs annoncé que la Playstation 5 sera disponible en deux modèles. La PS5 Digital Edition comme son nom l’indique sera dépourvue de lecteur Blu-Ray, tandis que la version classique en sera évidemment équipée.

Et après avoir semé le doute dans l’esprit des joueurs, Sony a bel et bien confirmé qu’il sera possible de disposer la console à l’horizontale. Et à ce sujet, un membre du forum Reddit a diffusé ce mercredi 17 juin de nouvelles photos officielles (disponibles ci-dessus et ci-dessous) de la Playstation 5 à l’horizontale. Ces visuels proviendraient d’une fiche produit Amazon, qui a été retirée depuis.

Ces clichés nous permettent d’admirer les deux modèles de la console allongées et accompagnées de la DualSense, la nouvelle manette. On notera d’ailleurs la présence d’un socle sous la console. L’accessoire sera probablement indispensable pour assurer la stabilité de la machine en raison de son design incurvé. Pour rappel, si vous êtes allergique à ce coloris blanc, sachez que Sony a teasé une PS5 noire ainsi que plusieurs éditions spéciales. En outre, le constructeur garantit que la console sera « personnalisable comme aucune autre console précédente ».

