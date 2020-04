PS5 : Sony dévoile la manette DualSense, adieu la DualShock !

La PS5 est accompagnée d’une manette baptisée DualSense, annonce Sony dans un billet de blog. Plusieurs mois avant le lancement de la nouvelle console de salon, la firme nippone a dévoilé le design complet de la remplaçante de la légendaire DualShock. Dans la foulée, la marque a dévoilé une partie de ses nouvelles fonctionnalités.

Ce 7 avril 2020, Sony a finalement levé le voile sur la manette qui accompagnera la PlayStation 5, la DualSense. Destinée à remplacer la DualShock 4 de la PS4, la manette se distingue d’abord par un design anguleux entièrement revu. De ce côté là, l’accessoire rappelle un peu la manette conçue par Microsoft pour la Xbox One.

Découvrez les nouveautés de la DualSense de la PlayStation 5

Cette fois, Sony opte pour un design composé de deux coloris, ce qui tranche avec les précédentes générations de manettes. Néanmoins, Sony a décidé de placer les touches comme sur la DualShock de la PS4. On retrouve ainsi les 4 touches emblématiques sur la partie de droite, deux sticks analogiques symétriques, les flèches directionnelles à gauche, les boutons R1 et L1, les gâchettes arrières R2 et L2, une lumière LED et une vaste zone tactile placée au centre de la manette.

De ce côté là, presque rien n’a changé. « Nous avons décidé de garder intact une grande partie de ce que les joueurs aiment à propos de DualShock 4, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en affinant le design » explique Sony. Dans les différences, on notera la présence d’un port USB-C pour la recharge rapide et d’un bouton Create qui remplace la touche Share. Sony promet d’en dire plus sur cette nouvelle touche dans les mois à venir. La DualSense est équipée d’un microphone supplémentaire par rapport à la DualShock 4 et d’une touche Mute.

Comme prévu, Sony a décidé d’inclure un meilleur retour haptique au sein de la DualSense. Conçu en partenariat avec la firme Immersion, ce moteur de vibrations « ajoute une variété de sensations que vous ressentirez lorsque vous jouerez, telles que la difficulté de conduire une voiture dans la boue », précise le groupe japonais. Dans la même optique, Sony a intégré des « déclencheurs adaptatifs dans les boutons L2 et R2 » afin de faire « ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous tendez un arc pour tirer une flèche ».

Enfin, on notera que le look de la manette DualSense s’inscrit dans la lignée du design du kit de développement de la PS5. On y retrouve les mêmes lignes anguleuses et une structure allongée qui rappelle un « V ». Sony vient-il de confirmer l’air de rien le design de sa future console ? On attend votre avis dans les commentaires.