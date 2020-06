PS5 : Sony révèle par erreur quelques secrets de l’interface

Le directeur de Sony Interactive en charge de l’interface de la PS5 a dévoilé sur LinkedIn quelques informations sur l’expérience réservée aux joueurs. Selon ses propos, l’interface sera totalement remaniée, avec de nouveaux concepts. La semaine dernière, Sony a dévoilé la console et de nombreux jeux, mais pas encore le design du système qui fera le lien entre les deux.

La semaine dernière, vous avez très nombreux à suivre avec nous la conférence virtuelle de Sony durant laquelle la PS5 et la PS5 Digital Edition ont été annoncées. Avec les deux consoles, plusieurs accessoires ont même été dévoilés (ou redécouverts, comme la manette DualSense), ainsi qu’une bonne vingtaine de jeux qui seront présents à la sortie ou dans les mois qui suivront. À l’occasion d’un sondage que nous avons organisé, vous êtes d’ailleurs très nombreux à attendre Horizon 2, Gran Turismo et Spider-Man Miles Morales.

À l’issue de cette conférence en ligne, les différents dirigeants de Sony Interactive ont annoncé que d’autres rendez-vous sont prévus d’ici la sortie de la console, laquelle est toujours programmée pour la fin d’année 2020. Des rendez-vous pour annoncer le prix de la console, même si celui-ci a déjà fait l’objet de plusieurs fuites (pas toujours totalement concordante) et pour dévoiler l’interface utilisateur. Une interface qui devrait subir de profonds changements à en croire les propos de l’un de ces dirigeants.

Aucun pixel n’a été épargné

Il s’agit de Matt MacLaurin. Il est le directeur en charge du design des interfaces chez Sony Interactive. Il a donc travaillé sur celle de la PlayStation 5. A l’occasion d’un échange sur LinkedIn, relayé The Verge avant d’être effacé, Matt MacLaurin confirme que l’interface de la PlayStation 5 a subi une transformation à 100 %. Aucun élément de l’interface de la PS4 n’aurait survécu. Le langage visuel aurait été totalement retravaillé et la position des éléments importants ne serait plus la même. « Aucun pixel n’a été épargné », explique-t-il, en précisant même que de nouvelles idées y verront le jour. Voilà qui est prometteur.

Comme pour Microsoft celle de la Xbox Series X, Sony garde donc secrète l’interface de la PlayStation jusqu’au dernier moment. Mais, comme Microsoft, la firme japonaise a bien voulu partager sur les réseaux sociaux le premier élément visible de cette interface : l’animation de démarrage. Celle-ci a été offerte à Tom Warren, journaliste chez The Verge, qui a relayé l’information sur son compte Twitter. Vous pouvez retrouver celle-ci dans l’encadré ci-dessous. Et, comme pour Microsoft, Sony a décidé de faire dans la simplicité, avec une pointe d’élégance « à la japonaise ». N’hésitez pas à partager votre avis sur ce premier élément dans les commentaires ci-dessous.

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Source : The Verge