PS5 : ce concept inspiré de la manette DualSense ressemble à une PS3 relookée

En attendant de voir à quoi ressemble réellement la PS5, un designer néerlandais a imaginé un concept de console inspiré de la manette DualSense que Sony a déjà présenté. Ce design bicolore étonnant ressemble étrangement à une PS3 relookée et amincie. Il sera intéressant de voir si ce concept ressemble au produit final.

Sony annoncera de nouvelles informations à propos de la PlayStation 5 demain, jeudi 11 juin, à partir de 20 heures. Rappelons que Sony avait reporté son événement prévu la semaine dernière en signe de solidarité face aux tristes événements se déroulant actuellement aux États-Unis. Le contenu de cette conférence virtuelle n’est pas encore sûr. Si la PlayStation 5 en est le sujet, les avis divergent quant à la présence, ou non, de la console.

Lire aussi – PS5 : Sony présentera ses jeux 4K lors d’une conférence diffusée seulement en 1080p

Certains pensent qu’il est impossible qu’elle ne soit pas dévoilée. D’autres estiment que Sony préfèrera se concentrer sur les jeux. Et même si l’important est la qualité et la diversité des jeux qui seront proposés au lancement, ainsi que la manette DualSense qui permettra de s’immerger dans les jeux, les amateurs de hardware espèrent vraiment découvrir à quoi ressemble la console.

Un designer néerlandais a émis son hypothèse sur cette question. En partenariat avec Let’s Go Digital, Jermaine Smit, plus connue sous le pseudonyme Concept Creator, a publié sur son compte YouTube la vidéo que vous pouvez retrouver en fin de cet article. Elle présente un concept de châssis de console qui allie les codes ergonomiques des PS3 et PS4 avec le nouveau design de la manette.

Une coque bicolore avec des LED bleues assorties à la manette

Vous y retrouvez donc un châssis bicolore (le designer imagine aussi qu’elle pourrait être totalement noire) avec la partie de droite (celle avec le lecteur de disque optique) plus fine que la partie de gauche. Notez la ligne de LED bleues qui habille la bordure qui fait la jonction entre les deux parties et le bouton d’allumage assorti sur la façade. C’est très élégant.

C’est un design beaucoup plus sobre que celui du kit de développement ou que celui du concept réalisé par le designer VR4Players, par exemple. De nombreux artistes et illustrateurs ont publié ces derniers mois des concepts s’inspirant beaucoup de la DualSense. La majorité d’entre eux estime que Sony continuera dans la sobriété, parce que la PS5 sera, comme toutes les consoles Sony depuis la PS2, destinée à s’intégrer dans un salon.

Source : Let’s Go Digital