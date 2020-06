Destiny 2 sur PS5 sera gratuit si vous avez le jeu sur PS4

Destiny 2 va assurer une transition en douceur entre la PS4 et la PS5, assure Bungie. Alors que Sony n’a pas encore donné de détails sur le passage entre ses deux générations, les éditeurs tiers prennent les devants. Les joueurs du MMOFPS peuvent souffler.

Si vous êtes un joueur de Destiny 2 sur console, vous voyez peut-être l’arrivée des prochaines machines avec appréhension. Bungie a tenu à rassurer ses fans : si vous possédez Destiny 2 sur PS4 (et Xbox One), vous l’aurez gratuitement sur PS5 (et Xbox Series X). En plus de cela, le jeu sera amélioré pour s’adapter à ces nouveaux supports.

Sur console, le jeu tourne actuellement en définition 1920 x 1080 pixels et en 30 images par seconde. Sur PS5 et Xbox Series X, le contenu sera nativement amélioré en 4K et 60 FPS pour un plus grand confort. De quoi convaincre les joueurs de sauter le pas pour continuer à jouer à Destiny 2 dans de meilleures conditions.

Microsoft mise sur la transition douce, Sony reste flou

Microsoft va tout faire pour rendre la transition entre les consoles indolore, avec les jeux Xbox Series X compatibles avec la Xbox One. Chez Sony, le sujet reste assez nébuleux. On sait que les jeux PS4 sortis cette année devront fonctionner sur PS5. Pour les jeux PS5, le constructeur assure vouloir miser sur la nouvelle génération, sans forcément en dire plus. Quid de la transition pour les jeux sortant sur les deux plates-formes, comme par exemple Assassin’s Creed Valhalla ? Pour l’instant rien n’indique qu’un jeu possédé sur PS4 sera offert sur PS5.

Bungie prend donc les devants, comme l’avait fait EA avant lui. Une manière de rassurer les joueurs et de les garder dans son giron. Destiny 2 ne compte en effet pas s’arrêter de sitôt. Une nouvelle extension a été annoncée pour septembre. Nommée Au-delà de la Lumière, elle fera voyager les joueurs sur Europe, la lune glacée de Jupiter. Une autre nommée La Reine Sorcière sortira en 2021 et une extension nommée Eclipse a même été annoncée pour 2022.

Avec une feuille de route si avancée dans le temps, Bungie ne pouvait décemment pas laisser ses joueurs consoles sur les vieilles machines. Les voilà rassurés.