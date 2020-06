PS5 : Sony présentera finalement la console le 11 juin à 22 heures

La présentation de la PlayStation 5, attendue initialement le 4 juin, aura finalement lieu le 11 juin. Soit dans trois jours. L’heure du début de la conférence virtuelle est calée à 22 heures (heure française). L’information n’est pas officielle, mais c’est tout comme : elle a été dévoilée par un encart publicitaire sur Twitch.

Après la belle et riche présentation de Microsoft sur la Xbox Series X, le monde du jeu vidéo (notamment les joueurs et les journalistes) n’avait qu’une hâte : pouvoir comparer la console avec sa rivale, la PlayStation 5. D’autant que le premier rendez-vous avec la console de Sony n’a pas vraiment contenté l’impatience des fans. Nous pouvons même dire que la conférence technique sur le disque dur SSD customisé (très impressionnant au demeurant) en a endormi plus d’un devant leur écran.

Mi-mai, Jeffrey Grubb, journaliste américain chez Venturebeat, affirmait dans la presse spécialisée que la présentation aurait lieu le 4 juin. Mais la conférence de presse a finalement été annulée, 48 heures avant. Il aura fallu attendre quelques jours pour obtenir une nouvelle date potentielle. Il s’agirait du jeudi 11 juin.

Rendez-vous en ligne à 22 heures

L’information a été dévoilée par un encart publicitaire diffusé sur Twitch, puis relayée sur les réseaux sociaux par ceux qui ont été les plus rapides. Le tweet de l’un d’eux se trouve ci-dessous et l’encart illustre cet article. Sur cet encart, vous retrouvez d’ailleurs l’adresse pour suivre cette conférence : Playstation.com/PS5. On ne peut pas faire plus simple.

Si vous vous rendez à cette adresse, vous trouverez déjà quelques menues informations et un formulaire pour recevoir des informations commerciales dans le futur. Il ne faudra pas aller se coucher ou trainer sur Netflix, car la conférence démarrerait à 09 h 00 PM « BST ». Comprenez British Sumer Time. Ce qui équivaut à 22 heures à Paris (ou CEST pour Central European Sumer Time). Attention donc de ne pas vous faire piéger par le décalage horaire. Pour rappel, la PlayStation 4 a été dévoilée une première fois le 20 février 2013 à New York, avant d’être entièrement montrée à l’E3, à Los Angeles, en juin de la même année.