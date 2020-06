PS5 : la conférence du 11 juin parlera surtout de qualité audio dans les jeux

Le prochainement événement PS5 sera surtout centré autour de la qualité audio. Sony précise notamment qu’un casque est conseillé pour assister à la conférence du 11 juin 2020. La marque révèle qu’aucun gameplay en 4K ne sera dévoilé lors de l’événement.

Sony profite d’un post de blog pour donner quelques infos sur le programme de la conférence PS5 du 11 juin 2020. La première info est sans doute plutôt une déception. Sony explique en effet que « ce programme pré-enregistré sera diffusé en 1080p à 30 images par secondes ». Le constructeur explique que cela « a permis de simplifier la production de l’événement alors que nombre de nos équipes et développeurs sont en télétravail ».

Et Sony d’ajouter : « les jeux que vous verrez jeudi auront l’air encore plus beaux lors que vous y jouerez sur PS5 avec une TV 4K ». Il faudra donc encore prendre son mal en patience pour avoir droit à une vraie conférence sur la qualité d’image. Alors même que Microsoft donne l’impression de dévoiler plus de choses à ce stade sur la qualité d’image de la Xbox Series X. Pour l’heure, Sony s’est surtout contenté de délivrer une pluie de détails techniques, mais pas de vrai gameplay.

Une démonstration du nouveau moteur Unreal Engine sur PS5 a bien été montrée, mais il s’agissait du rendu d’une scène cinématique particulièrement complexe. Ce qui ne permet pas vraiment d’avoir un vrai aperçu de ce que la console donnera en jeu. On ne sait pas à ce stade ce qui pousse Sony a être aussi frileux dès qu’il est question de nous montrer des graphismes de gameplay. Espérons que cela n’est pas un mauvais signe.

L’autre info, c’est que Sony prépare déjà son audience au vrai sujet de sa présentation : la qualité audio de la console qui sera un vrai point de différenciation. On sait que Sony a beaucoup travaillé sur ce versant, et que la console dispose de circuits dédiés pour délivrer un son haute qualité. Un dispositif que la marque a baptisé Tempest Engine. Le joueur aura l’impression que le son provient de centaines de directions différentes pour un degré d’immersion inédit. Et qui va bien au-delà du PS VR et de ses 50 canaux audio.

Lire aussi : PS5 – Sony brevette une cartouche de jeu, mais à quoi peut-elle servir ?

Sony explique en effet : « il vaut également mieux regarder [la conférence] avec un casque, si vous le pouvez – on montre du travail assez cool côté audio, et cela semble plus difficile à apprécier si le son passe par les haut-parleurs de votre téléphone ou ordinateur portable », explique Sony. La présentation durera au total à peine plus d’une heure. Sony conclut en disant qu’après cette conférence, « il y aura encore beaucoup de choses à découvrir ».