PS5 : Sony présentera ses jeux 4K lors d’une conférence diffusée seulement en 1080p

La PS5 présentera ses jeux le jeudi 11 juin à 22 heures (heure française). Alors que la console pourra théoriquement afficher de la 4K à 60 FPS, Sony annonce que la conférence virtuelle se contentera d’une diffusion en 1080p et 30 FPS pour des raisons techniques.

Sony s’apprête à lever le voile sur les premiers jeux PS5. La conférence de présentation de la console, prévue jeudi 11 juin, sera diffusée en direct sur Youtube. Néanmoins, il faudra faire certaines concessions, puisque Sony a averti que la vidéo serait limitée en définition 1920 x 1080 pixels et 30 images par seconde.

Un tel choix interroge, surtout lorsqu’on sait que la PS5 pourrait théoriquement afficher ses jeux en 4K et 60 images par seconde. Mais Sony explique qu’il a dû faire des concessions à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement sur la planète :

Ce format a facilité le processus de production de l’événement pendant une période obligeant une grande partie de notre équipe et de nombreux développeurs à travailler depuis chez eux.

Ainsi, les jeux présentés jeudi seront encore plus beaux et plus fluides lorsque vous les lancerez sur votre PS5. Nul doute que les développeurs mettront un moment ou un autre les séquences de jeu en 4K sur leur propre chaîne Youtube, afin de voir ce que la console a dans le ventre.

Prévoyez un casque

Sony prévient également qu’il faudra s’équiper d’un casque pour regarder la conférence. Ce n’est pas une obligation, mais la société mise en effet beaucoup sur l’aspect audio de la console, notamment avec le Tempest Engine, qui promet une meilleure répartition des effets sonores en jeu.

La présentation avait d’abord été calée au 4 juin dernier, mais a été retardée à cause des manifestations aux Etats-Unis. La conférence du 11 juin aura elle bien lieu.

Source : Sony