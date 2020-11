Certains jeux PS4 vont bénéficier d'améliorations sur PS5 dans le cadre de “Game Boost”. Sur cette page, nous faisons la liste des jeux qui en bénéficieront, et détaillons pour chaque titre les améliorations next-gen.

Le Game Boost sur PS5 est une fonctionnalité qui améliore les performances de certains jeux PS4 rétrocompatibles avec la plateforme next-gen. Lorsque l'option est active, vous bénéficierez ainsi d'une définition et framerate jusqu'à 4K et 60 fps, avec parfois des améliorations comme le super sampling dans les casques PSVR, ou le HDR.

Le Game Boost devrait délivrer un léger bond en avant graphique dans la plupart des titres rétrocompatibles. Il existe néanmoins une poignée de jeux pour lesquels ces améliorations seront bien plus visibles. Notez que dans certains cas, l'installation d'un patch sera nécessaire pour profiter de toutes ces nouveautés.

PS5 Game Boost : voici les jeux PS4 qui en bénéficient

On sait à ce stade que liste des jeux suivants va bénéficier d'améliorations Game Boost sur PS5 :

Assassin's Creed Vahalla : 4K, HDR et 60 fps

: 4K, HDR et 60 fps Blood & Truth : Framerate et définition améliorés, meilleurs graphismes

: Framerate et définition améliorés, meilleurs graphismes Borderlands 3 : 4K, 60 fps

: 4K, 60 fps Days Gone : 4K, 60 fps

: 4K, 60 fps Dead by Daylight : 4K, HDR et 60 fps

: 4K, HDR et 60 fps Destiny 2 : 4K, HDR et 60 fps

: 4K, HDR et 60 fps Dirt 5 : 4K, HDR et 120 fps

: 4K, HDR et 120 fps Firewall Zero Hour : définition améliorée

: définition améliorée For Honor : 4K, 60 fps et graphismes améliorés

: 4K, 60 fps et graphismes améliorés Genshin Impact : 60 fps

: 60 fps Ghost of Tsushima : 60 fps

: 60 fps God of War : 60 fps en mode Performance

: 60 fps en mode Performance Guilty Gear Strive : définition améliorée, 60 fps

: définition améliorée, 60 fps Maneater : 60, 60 fps

: 60, 60 fps Marvel's Avengers : 4K@30 fps, 4K dynamique @60 fps

: 4K@30 fps, 4K dynamique @60 fps Monster Boy and the Cursed Kingdom : 4K, 120 fps

: 4K, 120 fps Mortal Kombat 11 Ultimate : 4K dynamique

: 4K dynamique Nioh 2 : 4K, HDR, 120 fps

: 4K, HDR, 120 fps No Man's Sky : 4K, HDR et 60 fps

: 4K, HDR et 60 fps Praey for the Gods : 60 fps

: 60 fps Rocket League : 60 fps avec 4K “checkerboard” et HDR

60 fps avec 4K “checkerboard” et HDR Tom Clancy's Rainbow Six Siege : 4K, HDR et 120 fps

: 4K, HDR et 120 fps Watch Dogs Legion : 4K, 30 fps, Ray Tracing

: 4K, 30 fps, Ray Tracing Yakuza Like a Dragon : 4K, HDR et 60 fps

PS5 Game Boost : comment ça marche ?

La PS5 est beaucoup, beaucoup plus puissante que la PS4 Pro. Du coup il lui est possible d'améliorer nettement la qualité des jeux PS4 rétrocompatibles. Dans l'ensemble, tous les jeux en bénéficient – par exemple un jeu conçu pour du 60 fps voyait son framerate osciller entre 40 et 60 sur PS4 Pro – alors que la PS5 est capable de délivrer un 60 fps constant.

En plus de cela, certains développeurs, notamment ceux à l'origine des jeux dont nous avons fait la liste plus haut, ont prévu une mise à jour spécifique pour la plateforme next-gen. Une fois le patch PS5 appliqué, il est alors de bénéficier de nouveautés inédites. Par exemple la définition 4K, l'étendue dynamique HDR ou le framerate jusqu'à 120 fps.

Certains éditeurs vont même plus loin et délivrent via leur mise à jour des graphismes améliorés, ou par exemple, la prise en charge du Ray Tracing.