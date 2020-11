PS5 : le port HDMI 2.1 est beaucoup moins performant que sur Xbox Series X

Le port HDMI 2.1 de la PS5 délivre une bande passante maximale de 32 Gbps contre les 48 Gbps prévus par le standard. Le port HDMI de la Xbox Series X va pourtant jusqu'à 40 Gbps.

L'info vient d'une vidéo de la chaîne YouTube HDTVTest que nous vous proposons de regarder en fin d'article. Ces derniers ont analysé dans le détail la sortie HDMI 2.1 de la PS5. Le standard HDMI 2.1 est la dernière norme de câbles vidéo disponible. Il permet la prise en charge de définitions nettement plus élevées jusqu'à 4K 120 Hz voire 8K 120 Hz et même une définition maximale théorique jusqu'à 10K.

HDMI 2.1 coïncide également avec le lancement d'une nouvelle catégorie de câbles baptisés Ultra High Speed. La conjonction de ces nouveaux câbles et de l’implémentation de HDMI 2.1 permet d'atteindre un débit maximal théorique de 48 Gbps.

Le port HDMI 2.1 de la PS5 est bridé à 32 Gbps

HDMI 2.1 offre également les fonctionnalités suivantes :

HDR Dynamique

Display Stream Compression (DSC) 1.2

High Frame Rate (HFR), vitesse de rafraichissement plus élevées en 4K, 8K et 10K – jusqu'à 120 Hz

Compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Variable Refresh Rate (VRR)

Quick Media Switching (QMS)

Quick Frame transport (QFT)

Auto Low Latency Mode (ALLM) sur les téléviseurs compatibles

Or, selon HDTVTest, Sony a bridé le port vidéo de la PlayStation 5. Selon leurs tests, la console next-gen est incapable de délivrer une bande passante supérieure à 32 Gbps au travers de son port HDMI 2.1. Et les fonctionnalités VRR et ALLM sont totalement désactivées pour le moment. Ce qui est plutôt une surprise.

Car ils ont également testé le port, lui aussi HDMI 2.1, de la Xbox Series X : la console de Microsoft est ainsi capable de délivrer 40 Gbps, soit nettement plus près du maximum théorique du protocole, en plus d'avoir le VRR et l'ALLM qui active automatiquement un mode adapté au jeu avec une latence inférieure à 1 ms sur les téléviseurs compatibles.

On imagine à ce stade que Sony bride temporairement certaines capacités de la console next gen, dans le but de peaufiner au maximum l'expérience des joueurs dans les cas d'utilisation les plus courants. Il ne fait cependant peu de doute quant au fait que ces restrictions seront progressivement levées via des mises à jour de firmware au cours des prochains mois.