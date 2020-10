PS5 : Sony dévoile la liste des 10 jeux PS4 qui ne sont pas rétrocompatibles

La PS5 permet de jouer à la plupart des jeux sortis sur PS4, assure une nouvelle fois Sony. En fait, 99% des 4000 jeux lancés sur PS4 seront rétrocompatibles. Mais, quels sont les 1% restants ? Quelques semaines avant le lancement, la firme nippone a finalement mis en ligne une liste de 10 jeux qui ne fonctionneront pas avec sa nouvelle console de salon.

“La console PS5 est rétrocompatible avec l'écrasante majorité des jeux PS4” rappelle Sony sur son site web officiel. Comme l'avait promis Jim Ryan, le patron de PlayStation, 99% des titres sortis sur la PS4 tourneront sans problème sur la PS5. Cerise sur le gâteau, certains jeux fonctionneront même mieux sur PS5 grâce à une fonctionnalité intitulée Game Boost. Concrètement, la console réduira les temps de chargement, améliorera la résolution et offrira “des taux de rafraîchissement améliorés ou plus stables”.

“Certains jeux PS4 profiteront de certaines des nouvelles fonctionnalités de l'interface utilisateur de la PS5, mais nous vous en dirons plus bientôt” tease Sony. Sans surprise, certaines de fonctionnalités intégrées à certains jeux PS4 ne seront pas disponibles sur PS5, met en garde la firme japonaise, sans donner d'exemple. Enfin, “certains jeux PS4 peuvent présenter des erreurs ou un comportement inattendu lorsqu'ils sont joués sur des consoles PS5”, concède Sony avec prudence.

Sur le même sujet : Sony n’arrive pas à clarifier la situation autour du transfert des sauvegardes PS4 vers la PS5

Une liste de 10 jeux PS4 non rétrocompatibles avec la PS5

Dans la foulée, Sony a mis en ligne une liste non exhaustive des jeux PS4 qui ne fonctionneront tout simplement pas sur la PS5. D'autres titres risquent de s'ajouter à ce listing dans les mois à venir. “Sur le PlayStation Store, les jeux PS4 qui ne sont pas jouables sur la console PS5 porteront la mention “Jouable sur PS4 uniquement” détaille le site web de Sony.

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Sans grande surprise, il ne s'agit pas de jeux très populaires. Comment accueillez-vous la mauvaise nouvelle ? Regrettez-vous de ne pas pouvoir jouer à Hitman Go: Definitive Edition ou Robinson: The Journey sur votre nouvelle console ? On attend votre avis dans les commentaires.