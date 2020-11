Un YouTubeur massacre sa PS5 en vidéo pour faire le buzz

La PS5 est disponible depuis le 12 novembre aux États-Unis et d'autres pays, et depuis ce jeudi 19 novembre 2020 en France. Un youtubeur, qui a réussi à se procurer la console, n'a rien trouvé de mieux à faire que de la détruire en vidéo, dans l'espoir de faire le buzz. Une vidéo qui ne passe pas auprès des joueurs.

La PS5 est officiellement disponible en France depuis ce jeudi 19 novembre 2020. Comme vous le savez peut-être, le lancement de la console de Sony ne s'est pas déroulé sous les meilleurs auspices. En effet, les sites des revendeurs ont fait face à d'énormes problèmes techniques, en raison des pénuries et de l'afflux massif de clients intéressés.

À l'heure actuelle, la PS5 est à nouveau en rupture de stock totale ce jeudi 19 novembre. Il faudra donc prendre son mal en patience avant que la console soit à nouveau en stock. Bien évidemment, certains chanceux ont réussi à mettre la main sur la PS5, c'est notamment le cas de Mega64, un youtubeur qui comptabilise pas moins de 558 000 abonnés.

Pour célébrer l'occasion, le vidéaste se filme en train de rentrer chez lui, après être sorti d'une boutique, sa PS5 logée dans un énorme sac. À la vue de l'emballage noir, il s'agit de la PS5 Digital Edition, la version dénuée de lecteur Ultra Blu-Ray. Mega64 est également en possession d'une copie physique de Demon's Souls, le remake développé par BluePoint Games.

Vous l'aurez compris, Mega64 va avoir un problème, puisqu'il ne pourra jamais lire le jeu avec cette version de la console, faute de lecteur optique. C'est ici que le cauchemar commence. Le vidéaste décide de littéralement détruire sa PS5 pour essayer, en vain, d'y insérer le Blu-Ray du jeu dans les interstices de la console. Passage sous l'eau et liquide vaisselle, mayonnaise sur toute la façade de la console, le vidéaste va même jusqu'à attaquer la machine au tournevis et au marteau, avant de se résoudre à la jeter violemment au sol. Et de la découper à la scie circulaire dans un ultime accès de colère.

Cerise sur le gâteau, Mega64 ramène la console en miettes à la boutique GameStop… Dans l'espoir d'obtenir un remboursement pour acheter une Xbox Series X. On vous laisse imaginer la gêne du vendeur devant ce tas de ferrailles, qui était autrefois une PS5. Si l'on comprend l'idée derrière la vidéo (un utilisateur fait l'erreur d'acheter une PS5 Digital Edition à la place d'une PS5 classique et s'énerve en cherchant le lecteur optique), reste que le fait de voir une PS5 détruite de la sorte fait mal au cœur. Surtout quand on connaît la difficulté pour s'en procurer une.

L'accueil réservé à la vidéo est d'ailleurs mitigé, puisqu'elle a récolté 6 300 dislikes pour 10 000 avis positifs. Au total, la “blague” de Mega64 approche des 200 000 vues.