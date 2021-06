Prix imbattable sur les Galaxy S10 et S20+ 5G pour les soldes d’été

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme sans casser la tirelire, le Galaxy S10 128 Go est disponible à 349,50 euros au lieu de 699 €. Le Galaxy S20+ 5G fait aussi l'objet d'une belle réduction puisqu'il est possible de l'acheter à 499 € au lieu de 599 €.

Les smartphones n'échappent pas aux bons plans des soldes d'été 2021. Voici une offre imbattable que nous venons de dénicher pour vous sur les Galaxy S10 et Galaxy S20+. Le premier est proposé à 349,50 € au lieu de 699 € sur le site de Bouygues Telecom. Le smartphone est vendu seul et n'est donc lié à aucun forfait. Vous bénéficiez d'une réduction immédiate de 50%. Une offre à saisir dans la limite du stock disponible.

Orange de son côté offre une réduction de 100 € sur le Galaxy S20+ 5G. Il est à 499 € au lieu de 599 € dans sa version disposant de 128 Go de stockage interne. Pour rappel, le Galaxy S20+ est équipé du SoC Exynos 990 gravé en 7 nm et d'une mémoire vive de 12 Go pour des performances de haut vol. Il dispose d'un bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz. Sa dalle brillante peut atteindre un pic de luminosité de 1200 nits.

Pour la partie photo, le Galaxy S20 Plus 5G est l'un des meilleurs smartphones du marché. Il s'appuie sur quatre capteurs, dont un module principal de 64 MP. Quant au Galaxy S10, il garde son statut de smartphone haut de gamme avec son SoC Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive.

Le S10 arbore un écran AMOLED de 6,1 pouces Quad HD+ (3040 x 1440 px) avec compatibilité HDR10+ et une protection Gorilla Glass 6. Pour la partie photo, il dispose d'un triple capteur de 12+12+16 MP. De quoi, là aussi assurer de belles prises de jour comme de nuit.