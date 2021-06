iPhone 11 Pro : grosse réduction sur le smartphone Apple pour les soldes d’été

L'iPhone 11 Pro 64 Go est à 699 € seulement au lieu de 899 € à l'occasion des soldes d'été. Cela représente 200 € de réduction. L'offre est d'autant plus intéressante que le smartphone a été lancé au prix de 1159 €.

Encore un bon plan à saisir dans le cadre des soldes d'été 2021. Le prix de l'iPhone 11 Pro est en chute libre pour l'occasion. Orange propose le smartphone seul et donc sans forfait à 699 €. C'est le meilleur prix du web en ce moment. Vous profitez d'une très belle remise de 22% sur le prix conseillé de 899 €. C'est aussi 40% de réeduction comparativement au tarif de lancement. Et si vous avez besoin de plus d'espace de stockage, la version 256 Go est à 899 € au lieu de 1089 €. Là encore, c'est quasiment 200 € de moins comparativement au prix conseillé.

Pour rappel, l'iPhone 11 Pro embarque le SoC Apple A13 Bionic qui assure des performances de haut vol même avec les versions les plus récentes d'iOS, et ce, pour plusieurs années encore. Le smartphone dispose d'un écran OLED Super Retina 5,8 pouces. Pour la partie photo, l'iPhone 11 Pro reste l'un des meilleurs smartphones du moment. Il assure d'excellentes prises de jour comme de nuit grâce à son triple capteur composé d'un module ultra grand-angle, d'un module grand-angle et d'un téléobjectif, tous de 12 Mpx