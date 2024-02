Prime Video : le Pass Warner est gratuit pendant un mois

Cela fait un peu moins d'un an que le catalogue de Prime Video s'est étendu aux contenus HBO via le Pass Warner. Si vous ne l'avez encore jamais essayé, Amazon vous permet de le faire gratuitement pendant 30 jours. Mais il va falloir faire vite.

Les avantages liés à l'abonnement Prime d'Amazon sont nombreux et ne cessent de s'agrandir au fil des années. Après le Pass Ligue 1 pour accéder aux matchs du championnat français, Amazon propose depuis peu un Pass Warner qui permet d'accéder aux contenus HBO, mais pas que…

Celui-ci n'est pas gratuit, puisqu'il faut débourser un complément de 9,99 € par mois en plus de l'abonnement Prime. Pour rappel, ce dernier coûte 6,99 € par mois ou 69,99 € par an. Bonne nouvelle, si vous n'êtes pas encore abonné au Pass Warner, Amazon vous permet de découvrir le service maintenant avec ses séries phares dont la saison 1 de The Last Of Us ou de House of The Dragon.

Comme à son lancement il y a presque un an, les nouveaux abonnés peuvent profiter de 30 jours d'essai gratuit en ce moment. Et rien ne vous oblige à poursuivre l'aventure après l'essai. Vous pourrez ainsi résilier l'abonnement avant la fin de l'essai pour ne pas être débité automatiquement.

L'offre est disponible pendant seulement quelques jours et elle est réservée aux abonnés Prime/Prime Video n'ayant encore jamais pris le Pass Warner. Pour profiter des 30 jours gratuits, il faut s'inscrire au plus tard le 17 février 2024.

Le Pass Warner, une véritable extension de Prime Video

Le Pass Warner peut être à lui seul un service de streaming à part entière. C'est d'ailleurs le nom que prend finalement le service HBO Max (désormais Max) qui ne verra sans doute jamais le jour en France tel quel.

L'extension Warner vient donc enrichir le catalogue déjà bien fourni de Prime Video. C'est un service de vidéo à la demande qui inclut aussi des chaînes TV accessibles en live. Il regroupe ainsi l'ensemble des séries HBO, des films et séries de la Warner Bros. ainsi que les chaînes du groupe Discovery (TCM Cinema, Toonami, Adult Swim, Cartoon Network, Warner TV, CNN, Discovery Channel, Eurosport, etc.).

Au nombre des séries notables que vous trouverez au catalogue, on peut citer : The Last Of US, House Of The Dragon, Game Of Thrones, Rick et Morty, etc.