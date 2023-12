Bon plan Samsung : ces excellentes barres de son sont à prix réduit !

Après les TV, c’est au tour des barres de son de voir leur prix chuter pour les promotions de fin d’année chez Samsung. En fonction du modèle, vous pouvez avoir jusqu’à 200 € remboursés.

Cliquez ici pour accéder aux offres sur les barres de son

Durant les fêtes de fin d’année, Samsung affiche de belles promotions sur de nombreux produits. Tout comme les TV qui voient leur prix baisser grâce à des réductions immédiates et des offres de remboursement, les barres de son sont à prix réduit. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies.

Les barres de son permettent de profiter d’une expérience audiovisuelle améliorée grâce au rendu sonore de bien meilleure qualité. Grâce aux offres de remboursement valables du 17 novembre 2023 au 9 janvier 2024 sur le site de Samsung, vous pouvez récupérer jusqu’à 200 € pour l’achat d’une barre de son. Vous pourrez ainsi l’avoir à un meilleur prix.

La barre de son Q-Series HW-Q60C 2023 à 299 € au lieu de 399 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Parmi les modèles qui profitent d’une belle remise, vous avez la Q-Series HW-Q60C 2023. Elle est affichée à 399 € mais grâce à l’offre de remboursement de 100 €, elle vous reviendra à 299 € seulement. Ce modèle avec un système 3.1 Ch est constitué d’une barre de son sans-fil qui dispose de 7 haut-parleurs et d'un caisson de basses également sans-fil. Vous obtenez ainsi un son riche et immersif avec des basses profondes.

Grâce à la fonction Adaptive Sound Lite, le son est optimisé afin de profiter au mieux des dialogues. Les voix sont parfaitement audibles même lorsque le niveau sonore est faible. Si vous disposez d’une TV Samsung compatible, la technologie Q-Symphony vous permet de synchroniser les haut-parleurs des 2 appareils de manière à profiter d’une expérience encore plus immersive.

Enfin, la barre de son Q-Series HW-Q60C 2023 est équipée du Bluetooth multi-connexion qui permet de connecter 2 appareils différents, et d’un port HDMI. Elle embarque les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Enfin, elle est fournie avec une télécommande universelle qui vous donne également la possibilité de piloter votre télévision Samsung.

La barre de son C-Series HW-C450 2023 à 169 € au lieu de 199 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous avez un plus petit budget, le barre de son sans fil C-Series HW-C450 2023 est une excellente alternative. Et avec les offres de fin d’année, vous profitez de 30 € de remboursement. Ce modèle avec un système 2.1 Ch offre un son puissant de 300W à l’aide de 3 haut-parleurs. La barre de son est accompagnée d’un caisson pour des basses profondes. Les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X offrent fournissent un son surround 3D pour une expérience immersive. Tout comme la barre de son Q-Series HW-Q60C 2023, la C-Series HW-C450 2023 dispose de l’adaptive Sound Lite qui optimise automatiquement le son. Enfin, même si ce modèle n’a pas de port HDMI, vous retrouvez tout de même le Bluetooth et la télécommande universelle qui vous permet également de contrôler votre TV Samsung.