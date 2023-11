House of the Dragon : HBO en dit plus sur la date de diffusion de la saison 2

Hier, HBO a donné des nouvelles de ses séries en cours de production, notamment la saison 2 de House of the Dragon. Cette dernière devrait arriver durant l’été 2024, a dévoilé la chaîne américaine sans plus de précision. Pour l’heure, aucun synopsis ni même de casting. Il va falloir faire preuve d’encore un peu de patience.

En 2022, HBO a fini par lever le voile sur le premier succès de Game of Thrones, à savoir House of the Dragon. Ce serait un euphémisme de dire que celui-ci était attendu par les fans, tant par son statut de spin-off de l’une des séries les plus importantes de l’histoire du petit écran que par la déception que cette dernière a engendrée avec sa fin controversée. Finalement, House of the Dragon est parvenu à relever le défi en rassemblant une audience fidèle au rendez-vous, du moins assez pour lancer la production d’une saison 2.

Cependant, HBO a pris son temps pour donner des nouvelles du projet. Il faut dire que la grève des scénaristes, désormais terminée, et celle des acteurs, toujours en cours, a fortement perturbé la production de nombreux films et séries cette année. Il aura donc fallu attendre hier pour que la chaîne américaine dévoile enfin une fenêtre de sortie pour cette saison 2. Celle-ci donne rendez-vous aux fans à l’été 2024.

L’été 2024 sera chaud sur HBO avec le retour de House of the Dragon

C’est, en revanche, la seule information que le média a daigné nous donner. On ne sait pas encore quand un trailer sera disponible — bien que la presse a déjà pu en visionner un à huis clos — et, de toute manière, nous ne savons pas encore réellement sur quoi portera cette seconde saison, si ce n’est qu’elle devrait reprendre la suite de l’intrigue posée durant les premiers épisodes.

Mais que les fans de l’univers de G.R.R. Martin se rassurent : HBO avait d’autres annonces dans son chapeau. En effet, un nouveau spin-off de Game of Thrones est en préparation. Il s’agira de The Hedge Knight, adapté d’une nouvelle de l’écrivain américain. Elle portera sur un ancêtre de Brienne de Torth ayant vécu 100 ans auparavant, ainsi que sur le futur Roi Aegon V. Taregaryen.

HBO a également annoncé que la deuxième saison de The Last of Us n’arrivera pas avant 2025.

Source : Variety