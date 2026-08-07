Xiaomi Air Compressor 2D : ce gonfleur de pneu portable est à son prix le plus bas, mais seulement pour quelques heures !

Le Xiaomi Air Compressor 2D est un gonfleur portable aux dimensions ultra-compactes. Pour autant, il est puissant, polyvalent et très simple d’utilisation. Et en ce moment, il est à moins de 25 euros sur AliExpress. C’est un prix mini, mais attention, vous n’avez que quelques heures pour en profiter !

Xiaomi Mi Mijia Air Pump 2D, Compresseur Electrique

S’il y a bien quelque chose à garder dans le coffre de sa voiture, c’est bien ce compresseur d’air portable Xiaomi Air Compressor 2D. Malgré sa petite taille, il est capable de gonfler vos pneus de voiture ! Vous pourrez ainsi l’avoir toujours à portée de main pour vous assurer d’avoir la pression correcte, mais aussi pour vous dépanner en cas de crevaison lente. Et ce n’est pas tout ! Ce compresseur peut aussi gonfler vos pneus de vélo, de trottinettes, de motos, et même vos ballons.

Normalement en vente à 49,99 €, le Xiaomi Air Compressor 2D est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Ce compresseur d’air portable est affiché à 26,42 € avec la livraison gratuite et rapide depuis la France. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code promo PHDFRS02, son prix baisse de 2 euros supplémentaires et passe à seulement 24,42 euros. C’est plus de 50% de réduction ! Mais attention, cette offre promotionnelle se termine ce soir. Il ne va donc pas falloir tarder pour passer à l’action.

Xiaomi Air Compressor 2D : puissant, compact et vraiment pas cher

Le Xiaomi Air Compressor 2D est un gonfleur portable étonnamment puissant au vu de sa taille et de son poids. En effet, il est capable de délivrer une pression maximale de 150 PSI, soit plus de 10 bars ! C’est largement plus que nécessaire pour gonfler des pneus de voiture. Et avec sa batterie de 2000 mAh, vous pourrez regonfler jusqu’à 10 pneus sans avoir à le recharger. Il se recharge ensuite simplement avec un câble d’USB-C. Il est donc compatible avec tous les chargeurs de smartphones récents et vous pouvez même le recharger dans votre voiture.

Ce compresseur d’air portable est parfait pour les voitures mais il peut aussi être utilisé pour gonfler un simple ballon aussi bien que des pneus de vélo, de trottinette ou de moto. Vous disposez pour cela de plusieurs modes de gonflage automatiques. Quand vous fixez le gonfleur sur la valve, il détecte automatiquement la pression et l’affiche sur l’écran intégré. Vous pourrez ensuite indiquer la pression voulue et appuyer sur le bouton central pour lancer le gonflage. Une fois la bonne pression atteinte, le gonfleur s’éteint automatiquement.


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