Sony va ressusciter son casque sans fil culte WH-1000XM4 : voici le nouveau WH-1000XM4C

Sony serait sur le point de lancer le WH-1000XM4C, un casque audio sans fil dérivé du fameux WH-1000XM4 sorti en 2020.

Sony WH-1000XM4
Crédit : Phonandroid

C’est surprenant, mais Sony devrait bientôt lancer sur le marché un nouveau modèle de casque audio, le WH-1000XM4C, une variante du WH-1000XM4 sorti en 2020. Le XM4 est un produit haut de gamme et s’est rapidement imposé comme un best-seller de la marque. Ce casque a été si populaire que son successeur, le XM5, a eu du mal à sortir de son ombre.

Mais pourquoi commercialiser en 2026 un dérivé du WH-1000XM4 ? Ce WH-1000XM4C disposerait d’une fiche technique très similaire à celle du XM4 classique, nous apprend le leaker billbil-kun. On retrouverait ainsi la puce de réduction de bruit Processeur HD Noise Cancelling QN1, des drivers 40 mm, les technologies DSEE Extreme et 360 Reality Audio, le support du multipoint pour connecter plusieurs appareils à la fois, ainsi qu’un design très proche de l’original.

Sony WH-1000XM4C : un XM4 avec moins d’autonomie et de nouveaux coloris ?

Seule l’autonomie paraît évoluer. Elle serait annoncée jusqu’à 34 heures (jusqu’à 27 heures avec le mode réduction de bruit activé), ce qui constituerait une régression par rapport au XM4 qu’on connaît, qui monte jusqu’à 38 heures (jusqu’à 30 heures avec le mode réduction de bruit activé). On peut espérer des améliorations en matière de standards, notamment au niveau de la norme Bluetooth, mais il ne faut pas s’attendre à beaucoup de nouveautés.

Le Sony WH-1000XM4C serait disponible dans les coloris Argent, Noir et Lavande. Le choix est plus vaste que pour le XM4, ce nouveau modèle étant considéré comme un produit de milieu de gamme, pour lequel le fabricant peut se permettre plus d’excentricités. Pour ses casques premium, Sony mise plutôt sur des coloris plus sobres, comme le noir et le blanc.

Le prix pratiqué en France serait de 249,99 euros. Ce tarif semble élevé pour une réédition d’un casque d’il y a six ans, certes excellent. Le problème est qu’il ne semble pas meilleur que son aîné, alors qu’on peut facilement faire l’acquisition d’un XM4 ou d’un XM5 à moins de 200 euros en promotion depuis l’arrivée du Sony WH-1000XM6.

Attendons de voir si ce WH-1000XM4C a d’autres arguments à faire valoir. Sa sortie serait prévue pour le 7 septembre 2026.


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