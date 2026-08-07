Samsung relance déjà les offres sur les Galaxy Z Fold 8 : jusqu’à 400 € à récupérer

La fin des précommandes n’a pas fait disparaître toutes les réductions sur les Galaxy Z Fold 8. Samsung enchaîne avec trois offres cumulables qui permettent d’économiser 300 €, et davantage si vous profitez de la reprise.

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Voir l’offre Galaxy Z Fold 8 Ultra

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra ne sont officiellement plus en précommande depuis ce vendredi 7 août. Samsung aurait pu les ramener immédiatement à leurs prix respectifs de 1 999 € et 2 199 €, mais le constructeur a préféré prolonger l’effort avec une nouvelle série de réductions.

300 € de moins, voire plus avec la reprise

La première réduction s’obtient simplement en saisissant le code MYGALAXY dans le panier. Celui-ci retire 200 € sur toutes les configurations et tous les coloris des deux smartphones pliables. Une seconde remise intervient au moment du règlement. En choisissant le paiement en trois ou quatre fois sans frais avec Floa, Samsung enlève 100 € supplémentaires.

Le prix du Galaxy Z Fold 8 256 Go passe ainsi à 1 699 € au lieu de 1 999 € et celui du Fold 8 Ultra à 1 899 € au lieu de 2 199 €. Vous pouvez encore réduire la facture en faisant reprendre un ancien appareil par Samsung. Sa valeur est directement déduite du montant à payer et le constructeur y ajoute actuellement un bonus de 100 €. Un smartphone estimé à 250 € rapporte donc 350 € au total.

Deux formats qui ne visent pas tout à fait le même public

Plus compact, avec une silhouette proche de celle d’un passeport lorsqu’il est refermé, le Galaxy Z Fold 8 pèse 201 grammes. Une fois ouvert, il dévoile un écran de 7,6 pouces au format 4:3, plus adapté à un usage en paysage. Le Fold 8 Ultra conserve des proportions proches de celles d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé, mais son écran interne de 8 pouces adopte un format 10:9 presque carré.

Les deux modèles embarquent le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. L’Ultra se distingue surtout par son capteur principal de 200 MP et son téléobjectif avec zoom optique 3x, absent du Fold 8 standard. Il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh, contre 4 800 mAh pour son petit frère.