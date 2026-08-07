Vous ne savez pas quoi regarder sur Disney+ ? Une IA va vous aider à choisir

Disney+ lance le test d’une fonction de recherche par IA. Cette option sera complémentaire à l’algorithme de recommandations classique.

Disney+ se dote d’une nouvelle fonctionnalité pour recherche des contenus sur la plateforme. Cet outil basé sur l’IA doit aider les utilisateurs à trouver un programme à regarder lorsqu’ils sont à court d’inspiration. Surtout, il donne la possibilité de décrire ce qu’on veut à l’instant T, permettant de s’affranchir des suggestions classiques basées sur notre historique de visionnage.

“Grâce au langage naturel, à la saisie vocale ou à des suggestions, les abonnés peuvent décrire leurs souhaits avec leurs propres mots, permettant ainsi à Disney+ de recommander du contenu adapté au moment présent”, explique la plateforme. Si l’interface de votre application est remplie de séries policières car c’est ce que vous regardez habituellement, vous pouvez donc obtenir d’autres recommandations par IA, évitant de naviguer manuellement dans les catégories pas toujours très intuitives du service de streaming. Cette option trouve aussi son utilité si quelqu’un d’autre utilise le compte, ou pour chercher un film, une série ou un documentaire pour un enfant.

Disney+ inaugure une recherche par IA

Les recommandations par IA prennent en compte le type de contenu et l’ambiance recherchée par l’utilisateur. Il n’est par contre pas clair si l’outil est capable de répondre à des requêtes très précises. Il peut être dur de s’y retrouver dans la chronologie Marvel ou Star Wars par exemple. Il serait intéressant qu’on puisse décrire à l’IA ce qu’on a déjà vu et ce qu’elle nous propose pour suivre un ordre logique dans ces grosses franchises.

Cette nouveauté est pour l’instant déployée à travers une version bêta limitée auprès d’un petit groupe d’abonnés sélectionnés. Disney+ se montre prudent et ne veut pas aller trop vite besogne pour peaufiner sa fonctionnalité en cas de besoin, avant une mise à disposition auprès de tous les utilisateurs.

ESPN teste également une option de ce type, mais va au-delà de la simple recherche de contenus à visionner. ESPN Search exploite des décennies de contenu et de données fiables pour fournir des informations et des statistiques à l’utilisateur.