Google Wallet permet d’envoyer de l’argent à ses enfants pour qu’ils puissent payer sans contact

L’application Google Wallet se dote d’une nouvelle fonction donnant la possibilité aux parents de créer un solde pour leurs enfants, avec lequel ils peuvent payer sans contact avec Google Pay.

Les espèces sont devenues un moyen de paiement en voie de disparition et certains parents en manque de liquide sont parfois embêtés pour donner de l’argent de poche à leurs enfants. Étant donné que ces derniers s’équipent désormais très tôt d’un smartphone, une solution est donc de passer par les plateformes de paiement sans contact.

Sur Android, Google Wallet est une application incontournable pour gérer ses méthodes de paiement. Le service permet maintenant aux parents de créer un solde sécurisé pour leurs enfants et adolescents de moins de 18 ans. “Les jeunes peuvent payer sans contact avec Google Pay dans les magasins grâce à leurs appareils Android ou Wear OS compatibles NFC”, explique Google.

Google Wallet comme premier moyen de paiement pour les enfants

La gestion du solde et des transactions de vos enfants s’effectue avec Family Link. Pour l’instant, il est seulement possible de réaliser des transferts d’argent manuels. Une option de programmation de virements automatiques sera proposée dans un avenir proche. “Vous pouvez également définir des limites de dépenses et suivre les transactions en temps réel”, précise le groupe californien. Les adultes peuvent aussi bloquer ou débloquer le solde instantanément en cas d’urgence.

Cette fonctionnalité permet d’accorder une certaine autonomie financière à ses enfants tout en restant vigilant aux dépenses. Elle évite aussi d’avoir à ouvrir un compte bancaire aussi tôt. Seuls les paiements sans contact en magasin sont compatibles. Il n’est pas possible pour l’enfant d’utiliser son solde Google Wallet pour effectuer des achats en ligne ou retirer des espèces auprès d’un DAB.

L’enfant peut consulter son solde et son historique de transactions, ainsi que vérifier sa limite de dépenses quotidiennes (si un parent en a fixé une). Il est averti par une notification lorsque les parents réalisent l’une des actions suivantes :

Ajouter de l’argent

Définir ou supprimer des limites de dépenses

Verrouiller ou déverrouiller leur équilibre

Supprimer ou clôturer leur solde

Mettre à jour leur code PIN

Cette nouveauté est pour l’instant valable uniquement aux États-Unis, on ne sait pas si et quand elle arrivera en France.