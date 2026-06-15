Robots aspirateurs, tondeuses, nettoyeurs de vitres et piscine : jusqu’à 700 € d’économie sur ECOVACS pour le Prime Day

De l'intérieur à l'extérieur, ECOVACS casse les prix pour le Prime Day Amazon. 5 robots en promotion jusqu'au 26 juin, avec des remises allant jusqu'à 44%. Découvrez les meilleures offres du moment dès maintenant.

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700 euros d'économie sur un robot qui passe l'aspirateur, tond la pelouse ou nettoie les vitres à votre place : l'offre paraît presque trop belle. Pourtant, c'est bien ce que propose ECOVACS ROBOTICS à l'occasion du Prime Day Amazon.

Pionnière de la robotique domestique depuis 2006, la marque a bâti une gamme complète pensée pour automatiser l'entretien de la maison, de la pièce de vie jusqu'au jardin. Ses robots aspirateurs DEEBOT, ses nettoyeurs de vitres WINBOT, ses tondeuses robot GOAT et son tout nouveau robot nettoyeur de piscine ULTRAMARINE couvrent désormais chaque surface du foyer. Pour le Prime Day, ECOVACS propose ses remises les plus importantes de l'année sur une sélection de cinq modèles, soldés du 15 juin jusqu'au 26 juin sur Amazon.

L'intérieur sous contrôle : les robots aspirateurs DEEBOT en promotion

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Deux modèles DEEBOT premium sont en promotion pour le Prime Day, avec des réductions allant jusqu'à 33% :

Le DEEBOT X12 OMNICYCLONE Care Complete est le modèle le plus ambitieux des deux. Il aspire avec une puissance de 22 000 Pa, détecte automatiquement les taches séchées et active une pulvérisation ciblée pour les éliminer avant de passer le rouleau laveur. Sa station OmniCyclone se charge de vider le bac, laver et sécher le rouleau, gérer les eaux propres et sales, le tout sans intervention. Une fois paramétré, il tourne en autonomie complète pendant plusieurs semaines.

Le DEEBOT T90 PRO OMNI Care kit propose un niveau de confort similaire dans un registre légèrement différent. Il aspire, lave les sols avec un rouleau OZMO auto-nettoyant, distribue automatiquement la bonne quantité de détergent et nettoie jusqu'à 500 m² par cycle sans s'arrêter recharger grâce à sa technologie PowerBoost. Sa station gère l'entretien du robot en autonomie, avec un lavage des patins à 75 degrés pour un résultat hygiénique.

Jardin, vitres, piscine : ECOVACS s'occupe aussi de l'extérieur

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ECOVACS ne s'arrête pas aux murs du salon. Trois modèles dédiés aux surfaces extérieures et aux vitres sont également en promotion :

La tondeuse robot GOAT A1600 Lidar Pro Care kit prend en charge la tonte des pelouses jusqu'à 1 600 m² en autonomie totale. Son système de navigation Dual-LiDAR HoloScope 360 cartographie le jardin avec une précision de 2 cm, sans câble périphérique à installer. Elle tond jusqu'aux bordures grâce au fils flexibles tournant à grande vitesse, détecte et évite plus de 200 types d'obstacles, et se recharge en 50 minutes seulement grâce à sa charge ultra-rapide.

Le robot nettoyeur de vitres WINBOT W3 OMNI s'attaque aux fenêtres, baies vitrées et parois de douche. Il se déplace sur la vitre grâce à un système d'aspiration puissant, pulvérise le produit nettoyant via trois buses grand angle et essuie sans laisser de traces. Sa station nettoie les patins automatiquement en une minute via un système Vortex Wash, sans contact manuel. Et bonne nouvelle : sa promotion dure plus longtemps que les autres, elle reste active jusqu'au 21 juillet.

Le robot nettoyeur de piscine ULTRAMARINE P1 est la dernière venue dans l'écosystème ECOVACS. Sans fil, il nettoie le fond et les parois des bassins jusqu'à 180 m² avec une autonomie de 180 minutes. Sa filtration double couche capture les débris de toutes tailles, des feuilles aux particules fines, et sa navigation SmartNavi optimise ses trajectoires pour ne laisser aucune zone oubliée.

Comment profiter des offres ECOVACS sur Amazon ?

Les promotions ECOVACS pour le Prime Day sont disponibles directement sur Amazon. La plupart des offres sont actives du 15 au 26 juin, à l'exception du WINBOT W3 OMNI dont la promotion est valable jusqu'au 21 juillet.

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la fiche produit de chaque modèle :

Fondée en 2006, ECOVACS ROBOTICS est l'une des marques pionnières de la robotique domestique. Son ambition : développer des robots intelligents capables de prendre en charge l'entretien du foyer de façon autonome, de la pièce de vie jusqu'au jardin. Le Prime Day est l'occasion idéale pour découvrir sa gamme à des tarifs exceptionnels.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par ECOVACS.


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