Le mode DeX du Galaxy Z Fold 8 bénéficie d’une nouveauté qui change tout

Samsung a intégré une nouvelle fonctionnalité au mode DeX de ses nouveaux smartphones pliables. Une raison de plus de craquer pour l’expérience de bureau proposée par la marque.

samsung galaxy z fold8
Crédit : Phonandroid

Les smartphones haut de gamme de Samsung embarquent depuis bien longtemps déjà le mode DeX, qui permet de connecter le mobile avec ou sans fil à un moniteur ou à une TV pour profiter d’une expérience de bureau sur grand écran. Le smartphone se transforme en véritable unité centrale et l’interface s’adapte pour offrir une navigation plus aisée, qui se rapproche de ce qu’on peut connaître sur Windows par exemple.

Au gré des mises à jour et des nouveaux modèles, le mode DeX s’est progressivement amélioré. Et avec la sortie de ses nouveaux pliables, les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, Samsung a ajouté une toute nouvelle fonction à son fameux mode DeX. Celle-ci permet de créer jusqu’à quatre espaces de travail afin de mieux gérer ses différentes activités.

Samsung ajoute plusieurs espaces de travail au mode DeX

Chaque bureau peut accueillir jusqu’à cinq applications, ce qui me permet donc d’exécuter simultanément 20 applications différentes réparties en quatre espaces, explique Tom’s Guide, qui a pu tester cette nouvelle version du mode DeX. Pas mal pour un smartphone et pour une option qui est surtout pensée comme un outil de dépannage, mais qui s’impose de plus en plus comme une solution complète pour travailler efficacement sans avoir à transporter un PC portable.

L’icône à trois lignes verticales située en bas à gauche de l’interface permet de basculer d’un bureau à l’autre. Si vous utilisez déjà cette fonctionnalité sur Windows, vous ne serez pas perdu, le principe est le même. L’utilisateur peut s’organiser comme bon lui semble pour ne pas avoir tous ses programmes au même endroit et gagner en clarté, même si certains pourraient regretter la limite à cinq applications ouvertes par espace de travail.

Pour le reste, on retrouve le mode DeX comme on l’avait laissé sur les Galaxy S26. La possibilité d’afficher deux applications côte à côte et de les redimensionner facilement est toujours là et bien utile.


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