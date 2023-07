OnePlus Nord CE 3 Lite : offre à saisir sur le smartphone pour le Prime Day

Le OnePlus Nord CE 3 Lite fait l'objet d'une belle offre à saisir pour les ultimes heures du Prime Day 2023. Le smartphone 5G bénéficie en effet d'une jolie remise de 80 euros par rapport à son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le coup de sifflet final du Prime Day 2023 sera donné ce soir à 23h59 mais il est encore temps de profiter des ventes flash d'Amazon réservées aux membres Prime.

Dans son rayon dédié au domaine de la téléphonie, le célèbre site e-commerce propose le OnePlus Nord CE 3 Lite à prix réduit. Vendu au prix conseillé de 329 euros, le smartphone 5G du constructeur asiatique disponible dans son modèle Pastel Lime est actuellement au tarif de 249 euros. Pour les autres clients Amazon, le téléphone est à 270,42 euros.

Successeur du OnePlus Nord CE 2, le OnePlus Nord CE 3 Lite est doté d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 13 (avec une surcouche OxygenOS 13.1), le téléphone embarque aussi une batterie de 5000 mAh avec la recharge 67 W, un triple capteur de 108 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir plus, voici notre article consacré au test du OnePlus Nord CE 3 Lite.