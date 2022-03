Test OnePlus Nord CE 2 : au Nord, rien de nouveau

Le Nord CE 2 est le dernier smartphone d’entrée de gamme de OnePlus. Il cherche à proposer la même expérience que le Nord 2, mais à un prix encore plus abordable. Avons-nous un produit séduisant pour son tarif ? Réponse tout de suite.

En 2020, le One Plus Nord a signé le grand retour de la marque sur le segment des smartphones milieu de gamme. Un an plus tard, elle a sorti le OnePlus Nord CE, version « light » de ce terminal.

Il faisait de nombreuses concessions par rapport à son modèle, notamment au niveau de la photo et du processeur, mais proposait une expérience très correcte pour son prix. Aujourd’hui, nous testons son successeur : le OnePlus Nord CE 2. Il s’agit logiquement d’une déclinaison du Nord 2, sorti à l’été 2021.

Écran AMOLED, visuel original, module photo avec capteur 64 mégapixels, charge ultra rapide… ce Nord CE 2 a des arguments pour convaincre. La marque cherche à séduire en le vendant encore moins cher que son Nord 2.

Toute la question sera de savoir si pour son prix, le constructeur propose un bon smartphone. Dans ce test, nous allons le disséquer sous tous les aspects et voir si -sur un marché de plus en plus concurrentiel- le OnePlus Nord CE 2 arrive à tirer son épingle du jeu.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 2 est d’ores et déjà disponible en France sur le site officiel du constructeur. Il est vendu en une seule configuration (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) à un prix de 369 euros. À titre de comparaison, le OnePlus Nord 2 (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) est lui vendu à 399 euros, donc pas beaucoup plus cher.

Un placement un peu curieux pour ce Nord CE 2 étant donné que pour 30 euros de plus, l’utilisateur peut acheter un modèle techniquement supérieur, du moins sur le papier.

Le Nord CE 2 reprend en grande partie la fiche technique du Nord 2

OnePlus a grosso modo repris la fiche technique du Nord 2 pour ce Nord CE 2, tout en faisant quelques modifications intéressantes. Nous avons ainsi le même écran AMOLED de 6,43 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. À l’intérieur, on troque le MediaTek Dimensity 1200 pour un Dimensity 900, logiquement moins puissant. Le module photo compte lui trois capteurs, dont un principal de 64 mégapixels (50 MP pour le Nord 2). Pour la partie autonomie, nous trouvons une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide de 65 Watts.

OnePlus Nord CE 2 Ecran 6,43"

AMOLED

90 Hz

2400 x 1080 pixels



Chipset MediaTek Dimensity 900 OS Android 11 + OxygenOS 11 RAM 8 Go Stockage 128 Go microSD oui Capteur principal 64MP

8 MP

2 MP Capteur selfie 16 MP Batterie 4500 mAh

Recharge 65 W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non

En bref, un produit qui rogne sur sa puissance par rapport à son modèle, mais qui veut proposer une expérience techniquement acceptable. Ne reste maintenant qu’à voir ce que ce Nord CE 2 a réellement à proposer dans la vie de tous les jours.

Un design repris du Nord 2

Le OnePlus Nord CE 2 est disponible en deux versions : grise et bleu ciel. C’est cette dernière que nous testons aujourd’hui. Sans surprise, le smartphone reprend les grandes lignes du Nord 2, notamment au niveau du coloris et du module photo, tout en y apportant des changements majeurs.

Le Nord CE 2 abandonne le verre durci pour une coque en plastique. On note que le module est parfaitement intégré à ce capot arrière, puisqu’inclus dans une bosse directement taillée dans le matériau. Un tic de design de plus en plus courant et que nous apprécions.

Le plastique pourrait donner un aspect intéressant avec ses jolis reflets et sa transparence, mais se traîne deux défauts majeurs. Le premier est que le châssis fait très « cheap » comparé à ses concurrents du même segment de prix. Le deuxième est que la surface arrière attire aussi bien les traces de doigts que la poussière. Ressortez le téléphone de la poche de votre jean et vous aurez plein de peluches accrochées à la coque. Nous avons déjà vu des terminaux salissants, mais jamais à ce point-là.

Il faut signaler que OnePlus fournit une coque en plastique mou dans la boîte afin de protéger votre Nord CE 2. Elle n’est pas très jolie et renforce encore plus cet aspect cheap, mais sera une nécessité pour les plus maniaques.

En main, le téléphone est plutôt agréable. Le plastique n’est pas déplaisant sous les doigts, mais on déplore tout de même un poids moyennement équilibré (le module photo est lourd). Il pèse 173 grammes et adopte des dimensions de 160 x 73 x 7,8 mm.

Les tranches brillantes (en plastique) sont jolies à l’œil et font leur petit effet. Nous y retrouvons la disposition habituelle des boutons OnePlus : le bouton d’allumage à droite et de volume à gauche. En revanche, pas de bouton silencieux à cran comme sur le Nord 2. Une absence déjà remarquée sur le CE premier du nom et que nous regrettons, ce bouton étant bien pratique au quotidien.

Sur la tranche inférieure se trouvent un port USB Type-C pour la charge ainsi qu’un port Jack 3.5mm. Aujourd’hui, même les terminaux d’entrée et de milieu de gamme ont tendance à s’en passer, mais pas le Nord CE 2. Une bonne nouvelle pour les adeptes du filaire.

Pour la partie écran, nous n’avons que peu de surprises puisqu’elle est reprise du Nord 2. Nous avons une dalle AMOLED avec des bords relativement épais, mais avec un ratio écran/façade à 85%. La caméra frontale (16 MP) est matérialisée sous la forme d’un poinçon qui se loge en haut à gauche de l’affichage.

Enfin, le capteur d’empreintes est situé sous cette dalle. Même si nous le trouvons un peu bas (il faut vraiment aller le chercher avec le pouce), il fonctionne à la perfection. Nous n’avons connu aucun raté pendant notre semaine de test. Il est toujours appréciable de trouver un capteur sous l'écran, puisque cette fonctionnalité n’était réservée qu’aux haut de gamme il y a encore peu de temps de ça.

En définitive, le OnePlus Nord CE 2 ne convainc pas vraiment sur sa partie design. Si on apprécie le capteur d’empreintes et sa forte personnalité visuelle (notamment grâce à son coloris propre à la marque), on regrette le choix du plastique et un poids peu équilibré. Bref, un smartphone qui aurait mérité plus de soin sur ce segment.

Un écran correct, mais perfectible

Le OnePlus Nord CE 2 dispose d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces d’une définition de 2400 x 1080 pixels. Elle est dotée d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui permet d’afficher 90 images par seconde et ainsi d’apporter un confort visuel supplémentaire par rapport au 60 Hz. Il s'agit exactement du même écran que celui du Nord 2.

Nous avons bien évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde. AMOLED oblige, elle dispose d'un contraste infini, ce qui permet d’afficher des noirs profonds et des blancs éclatants. Cela permet aussi de bénéficier du always on display, bien utile au quotidien. La luminosité est pour sa part très bonne, à 500 cd/m². En plein jour et par grand soleil, la lisibilité reste très correcte. Si l’AMOLED est maintenant courant sur ce tarif, il est toujours plaisant d’en bénéficier.

OnePlus propose deux modes d’écran dans les paramètres : Vif et Doux. Le mode Vif fait « exploser » les couleurs pour donner plus d’impact à l’image. Lors de nos mesures, nous avons constaté un delta E moyen de 3, ce qui est bon. Toutefois, en y regardant de plus près, on se rend compte que le constructeur a eu la main lourde sur les rouges, les bleus, les verts et les jaunes. Cela se voit d’ailleurs à l’œil nu, puisque ces couleurs sont fluos. La température de l’écran est aussi un peu élevée, puisqu’elle est de 7500 K, soit bien au-dessus des 6500 K de la norme vidéo. Dans les faits, l’affichage tire vers le bleu.

Ce mode Vif est celui « recommandé » par OnePlus dans les options. Pourtant, le mode Doux est bien meilleur. Il dispose d’un Delta E à 2. Nous avons donc des couleurs très fidèles, sauf les verts et les bleus, encore un peu fluos. La température de l’écran est de 7100K, ce qui est déjà mieux, à défaut d’être excellent. Dans les faits, c’est bien ce calibrage qu’il faudra choisir, même s’il n’est pas parfait. Bref, un bon écran AMOLED qui aurait sans doute mérité plus de soin dans son calibrage, mais dans l’ensemble, cela reste correct pour le prix (en mettant le mode Doux).

Si la partie écran est acceptable, ce n’est pas vraiment le cas de l'audio. Le OnePlus Nord CE 2 dispose de deux haut-parleurs, un sur la tranche inférieure et un au-dessus de l’écran. Après quelques tests, la sentence tombe : il dispose d’un des pires son que nous ayons eu à tester sur Phonandroid. Il manque en effet de médiums et de bas médiums. La distorsion se fait sentir lorsque le volume dépasse les 50 % et la stéréo est inexistante. Chaque écoute, que ce soit pour une vidéo ou de la musique, est désagréable. Le son manque d’impact et les voix sont nasillardes : on a l’impression d’écouter dans un immense hangar avec la source sonore loin, très loin de nous. Un beau ratage.

Un processeur peu puissant, mais qui remplit son contrat

Le OnePlus Nord CE 2 dispose d’un processeur Dimensity 900 (gravé en 6 nm) de MediaTek. Il s’agit de l’une des concessions faites par rapport au Nord 2, qui lui est équipé d’un Dimensity 1200, plus puissant. En plus de cela, on note la présence de 8 Go de RAM ainsi que de 128 Go de stockage.

Nous avons évidemment effectué une batterie de benchmarks sur notre Nord CE 2 et surprise, nous avons à peu de choses près les mêmes résultats que sur le premier Nord CE sorti en 2021. Ce dernier était doté d’un Snapdragon 750G de Qualcomm, équivalent donc à ce processeur de MediaTek. Pas de bond en avant, ni même d’évolution, entre les deux modèles. C'est regrettable.

Dans les faits, le smartphone manque de puissance, mais conviendra à l’utilisateur peu exigeant. Lors de notre semaine de test, nous n’avons constaté qu’un seul ralentissement (en multitâches) et aucun crash. Tout tourne correctement et si nous n’atteignons pas la fluidité d’un haut de gamme (certaines apps mettent plus de temps à s’ouvrir), l’expérience est tout à fait acceptable pour le prix.

Il sera même possible de jouer un peu avec son OnePlus Nord CE 2. Genshin Impact, notre jeu de référence, tourne de manière fluide à 30 images par seconde, mais il faut faire des concessions, puisque cela n'est possible qu’en mettant les graphismes au minimum. La chauffe est aussi maîtrisée, peu élevée et bien répartie sur la totalité du châssis.

Il faudra toutefois garder à l’esprit que ce manque de puissance pourrait être handicapant dans le futur. Quid du Nord CE 2 dans deux, trois ans ? Les jeux d’alors tourneront-ils toujours aussi bien ? Le terminal supportera-t-il les mises à jour logiciels à venir ? Pas si sûr…

Une surcouche toujours aussi plaisante

Le OnePlus Nord CE 2 est doté d’Android 11 avec la surcouche Oxygen OS 11. Il s’agit d’une surcouche que nous apprécions beaucoup et sans surprise, elle nous convainc de nouveau sur ce terminal. Il faut dire qu’il n’y a pas non plus eu d’évolution par rapport au premier Nord CE, lui aussi doté d’Android 11.

La surcouche dispose de nombreuses qualités. Elle est ultra personnalisable et permet de changer les dispositions, les thèmes, les contours des applications, les couleurs (ce qui est désormais possible nativement avec Android 12), mais aussi les animations des notifications et le mode always on display. Si la personnalisation est de mise chez tous les constructeurs aujourd’hui, OnePlus reste toujours à l’avant-garde avec une très vaste palette de choix. Votre Nord CE 2 ne ressemblera à aucun autre.

La surcouche est donc plaisante à utiliser et toujours aussi efficace. De plus, la marque est très à l’écoute de sa communauté et règle rapidement les problèmes s’il y en a. On peut toutefois déplorer que ce smartphone ne soit pas sous Android 12 et on espère que cela arrivera très bientôt.

L’avenir de la surcouche Oxygen OS avait un temps été floue en Europe, Oppo ayant affirmé qu’il souhaitait porter ColorOS 12 sur les téléphones OnePlus. Mais le OnePlus 10 Pro devrait bien utiliser la surcouche historique du constructeur sur le vieux continent. On peut donc espérer voir Oxygen OS 12 débarquer dans le courant de l’année sur ce Nord CE 2.

Une partie photo en difficulté

La partie photo du Nord CE 2 est reprise du modèle précédent. Nous avons un module composé de trois capteurs : un principal de 64 mégapixels (f/1.79), un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.2) et un capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4). Sur le papier, il est donc meilleur que le Nord 2 (qui dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels), mais nous allons voir que c’est un peu plus compliqué que ça. À noter qu’Hasselblad, qui travaille avec OnePlus sur les modèles haut de gamme, n’a pas collaboré avec l'entreprise pour ce smartphone.

En prenant quelques clichés, les faiblesses de l’APN sautent bien vite aux yeux. La gestion des couleurs et surtout des contrastes laisse à désirer. Cela se ressent beaucoup lors des photos prises par jour de beau temps et sur les sujets chargés (comme le cerisier en fleurs).

C’est le capteur ultra grand-angle qui se débrouille le moins bien sur ce segment. Comme on peut le voir sur la photo de l’église, il n’arrive tout simplement pas à gérer la lumière, ce qui donne presque l’impression que le bâtiment est violemment éclairé par un spot (alors que la lumière était douce).

Le mode macro est lui plutôt satisfaisant et propose un bon piqué, à défaut d’être excellent, tout comme le zoom optique X2, qui se débrouille.

L’appareil dispose également d’un zoom numérique X10 étonnamment efficace.

Le capteur principal manque de réactivité pour faire le point, ce qui peut handicaper lorsqu’on tente de prendre un sujet mouvant, comme un enfant ou un animal. Pénible.

Enfin, le mode nuit n’améliore aucunement la lisibilité de vos clichés nocturnes. Pire, il a tendance à déformer les couleurs, ici le violet passant au bleu/blanc.

Comme d’habitude, OnePlus nous sert son logiciel photo avec une partie IA qui reconnait le sujet afin d’aider le téléphone à faire le point, souvent en vain.

Bref, une partie photo qui ne s’améliore pas par rapport au modèle précédent. Pire, nous sentons même une régression, la partie logicielle ayant encore plus de mal avec les contrastes. Sur ce point, le Nord 2 est bien meilleur, et c’est vers ce dernier que les adeptes de photos doivent se tourner.

Une autonomie correcte et une charge très rapide

Le OnePlus Nord CE 2 est équipé d’une batterie de 4500 mAh, ce qui -sur le papier- est adéquat pour un tel écran. On peut également compter sur la surcouche bien optimisée. Dans les faits, le terminal ne déçoit pas. Avec l’écran réglé à 90 Hz, nous pouvons tranquillement tenir une journée et demie avant de nous approcher d’une prise électrique. En le calant à 60 Hz et en étant économe sur l’utilisation, on peut même espérer tenir deux jours pleins sans trop d’effort.

Comme le Nord 2, ce Nord CE 2 est compatible avec la recharge rapide SUPERVOOC de 65 Watts (le chargeur est fourni). Lors de nos essais, nous avons constaté une recharge de 2 à 100 % en 35 minutes seulement. Un argument de poids pour le téléphone. Pas de recharge sans fil comme sur les modèles haut de gamme, en revanche.