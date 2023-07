Prime Day : le OnePlus Nord 2T est de retour à un bon prix

Besoin d'un smartphone 5G à moins de 300 euros ? Au cours de son Prime Day, Amazon vous propose de vous offrir le OnePlus Nord 2T à exactement 299 euros. Pour obtenir ce téléphone à un tarif préférentiel, il faudra être membre Prime. Suivez le guide !

Depuis ce mardi 11 juillet, le Prime Day 2023 tourne à plein régime chez Amazon. Pendant une durée de 48 heures, le géant de l'e-commerce brade de nombreux produits, notamment les smartphones.

Jusqu'à demain soir, vous pouvez ainsi obtenir le OnePlus Nord 2T au prix de 299 euros au lieu de 391,61 euros ; soit près de 100 euros moins cher rapport au tarif normal. Pour rappel, l'offre promotionnelle est exclusivement réservée aux membres Prime et concerne le modèle 128 Go du smartphone.

Sorti au printemps 2022 en France, le Nord 2T de OnePlus dispose d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 1300, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide à 80W et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS. Du côté de la photo/vidéo, l'appareil est équipé d'un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OnePlus Nord 2T.