Grosse chute de prix sur le Xiaomi Poco M5s : à 159,90€, il est à son prix le plus bas !

Le Xiaomi Poco M5s est un smartphone d'entrée de gamme doté de bonnes performances. Sorti il y a quelques mois à 299,90€, son prix a baissé jusqu’à être actuellement affiché à 159,90€ durant le Prime Day. À ce prix là, c’est difficile de trouver un autre smartphone avec un si bon rapport qualité-prix.

Le Prime Day permet d’accéder à des offres exceptionnelles réservées aux membres du programme d’Amazon. Durant cet évènement qui se déroule en ce moment jusqu’au 12 juillet seulement, vous avez la possibilité d’acheter des smartphones à un meilleur prix. C’est le cas du Poco M5s, sorti en septembre 2022 à 299,90€.

Le Xiaomi Poco M5s est la version boostée du Poco M5. Il est équipé d’un écran AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 px) de 6,43 pouces. La dalle bénéficie d’une luminosité de 1000 nits et d’un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Avec son processeur MediaTek Helio G95 avec un puissant GPU ARM Mali-G76 MC4 appuyé par 4Go de RAM, c’est un smartphone suffisamment puissant pour jouer à la plupart des jeux mobiles.

Côté photo, le Poco équipé de 4 capteurs à l'arrière et un à l’avant. On retrouve ainsi une caméra principale de 64 MP, un ultra grand-angle de 8MP et deux capteurs de 2MP pour la détection de la profondeur et les gros plans. La caméra selfie fait 13MP.

Enfin, le Poco M5s offre elle belle autonomie puisque sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 33 W permet de tenir sans problème une journée.

Actuellement à 159,90€ durant le Prime Day, il serait dommage de s’en priver à ce prix là.

