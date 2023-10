Prime Day : le clavier sans fil Logitech MX Keys Plus est à prix cassé, vite !

Les offres du Prime Day continuent sur Amazon. C’est maintenant au tour du clavier sans fil Logitech MX Keys Plus de voir son prix chuter à seulement 83,99€. Si vous souhaitez acheter un nouveau clavier, ne tardez pas.

Toujours en vente à 129€ sur d’autres sites de e-commerce, l’excellent clavier sans fil Logitech MX Keys Plus avec son repose-poignets est affiché à seulement 83,99€ durant le Prime Day. Pour profiter des belles promotions durant cette courte période, vous devez être membre Prime. Si vous n’êtes pas encore abonné, pas de panique, vous pouvez profiter des 30 jours d'essai gratuit que propose Amazon et accéder immédiatement aux offres et nombreux avantages, comme la livraison gratuite à domicile en un jour.

Le Logitech MX Keys Plus, vendu avec son repose-poignets, est affiché à seulement 83,99€ au lieu de 129€ comme c’est le cas sur d’autres sites de e-commerce. Ce clavier sans fil est compatible avec les systèmes d'exploitation Apple MacOS, Microsoft Windows, Linux, iOS et Android. D’un point de vue design, le clavier est légèrement incliné pour vous offrir un angle de frappe optimal. Il est équipé de touches concaves silencieuses qui épousent parfaitement la forme du bout des doigts. La frappe est ainsi plus précise, plus fluide. Grâce à l’éclairage intelligent personnalisable, le clavier rétroéclairé illumine les touches lorsque vous approchez vos mains.

Par ailleurs, le Logitech MX Keys Plus est un clavier Bluetooth Multi-Dispositifs. Vous avez donc la possibilité de le relier à plusieurs appareils en même temps (jusqu’à 3 dispositifs) par l'intermédiaire du bouton Easy-Switch qui vous donne la possibilité de passer facilement d'un appareil à un autre. Sa batterie rechargeable Li-Po de 1500 mAh lui offre une autonomie pouvant atteindre les 10 jours d’utilisation. Vous pouvez continuer à utiliser le clavier durant la recharge avec le câble de charge USB-C inclus.

