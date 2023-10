C'est le Prime Day avant l'heure chez Amazon ! À quelques jours du coup d'envoi officiel de la deuxième édition de l'événement commercial du site e-commerce, les membres Prime peuvent bénéficier d'une réduction totale de 140 euros sur l'achat de la Samsung Galaxy Tab S9 FE (256 Go).

Comme vous le savez certainement, la deuxième édition du Prime Day 2023 (ou les Jours Flash Prime) débutera le mardi 10 octobre à 00h01 et prendra fin le lendemain soir. Avant les ventes flash réservées uniquement aux membres Prime, Amazon a déjà dévoilé quelques offres comme les produits de la gamme Echo à prix réduits et les célèbres Fire TV Stick en promotion.

Cette fois-ci, c'est la nouvelle tablette de la marque Samsung qui fait l'objet d'une offre intéressante sur le site du géant du commerce en ligne. Disponible dans sa version 256 Go et son modèle Wifi, la Samsung Galaxy Tab S9 FE est vendue au prix de 459 euros au lieu de 599 euros. La réduction de 140 euros s'effectue en deux étapes : une première remise immédiate de 70 euros de la part d'Amazon et une autre remise de 70 euros avec le code PRIME70. Pour information, la tablette Samsung est fournie avec un stylet S Pen et peut être accompagnée d'un Book Cover hybride (voir conditions).

Dévoilée en même temps que le smartphone Galaxy S23 FE et les écouteurs Galaxy Buds FE, la Galaxy Tab S9 FE liée à l'offre Amazon est une tablette équipée d'un écran LCD de 10,9 pouces, d'un processeur Exynos 1380, d'une batterie de 8 400 mAh, du système d'exploitation mobile Android, d'une carrière arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP.